Erzurum’da kar hayatı felç etti

Erzurum’da dün gece saatlerinden bu yana etkili olan kar yağışı hayatı felç etti. Eğitime 1 gün ara verilen kentte, gün içerisinde kar fırtınasının etkili olması bekleniyor.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Doğu Anadolu Bölgesi'nde şiddetini arttırıyor. Erzurum’da dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de ara ara etkili olmaya devam ediyor. Belediyeye bağlı ekipler iş makinaları ile yolları açık tutmaya çalışırken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekiyor. Dün etkili olan kar yağışı sonrası Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, eğitime bugün 1 günlüğüne ara verilmişti.

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği, Erzincan çevrelerinde beklenen yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı (1020 santim) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer ayrıca kuvvetli kar yağışının bugün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceğini, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.