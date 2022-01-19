Doğu Anadolu'da 1896 köy yolu kardan kapandı



ERZURUM, (DHA)-DOĞU Anadolu'da gece başlayan ve etkisini artırarak sürdüren kar yağışı sebebiyle 1896 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağış sebebiyle Ağrı'da kar kalınlığı yarım metreye yaklaşırken, Muş'ta 39, Ardahan'da 27, Erzurum'da ise 14 santimetre olarak ölçüldü.

Bir süreden beri bölgede etkili olan Sibirya soğukları, dün geceden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Başta Erzurum olmak üzere bölge illerinde gece başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak sürdürdü. Yarın sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış sebebiyle Ağrı'da kar kalınlığı yarım metreye yükseldi. Muş'ta 39 santimetre olarak ölçülen kar kalınlığı Ardahan'da 27, Erzurum'da 14, Kars'ta 6, Erzincan'da 5, Iğdır'da ise 2 santimetre olarak ölçüldü.

Bölgede etkisini sürdüren kar yağışı sebebiyle Ağrı'da 191, Ardahan'da 8, Erzincan'da 400, Erzurum'da 879, Iğdır'da 44, Kars'ta 108, Muş'ta ise 266 köyün yolu ulaşıma kapandı. Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, diğer illerde ise il özel idaresi ekipleri, kardan kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmasını sürdürüyor.

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Doğu Anadolu'da kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları da yükseldi. Meteorolojiden alınan verilere göre en düşük hava sıcaklığı Ağrı'da -17, Ardahan -13,6 Erzincan -4,6, Erzurum -9,6, Iğdır -5,8, Kars -12,6, Muş -10.8 oldu.

METEOROLOJİDEN ÇIĞ VE DON UYARISI

Bu arada Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü, Ağrı, Erzurum ve Kars çevrelerinde kar yağışının zaman zaman kuvvetli olmasının beklendiğini bildirdi. Kar yağışının Erzurum ve Kars'ta gece, Ağrı'da ise perşembe sabahı etkisini kaybedeceğini belirten Meteoroloji yetkilileri, buzlanma, don ve yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarda çığ riskine karşı dikkatli olunmasını istedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2022-01-19 12:54:37



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