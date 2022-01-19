Tarımsal desteklemelerde rekor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarımsal desteklemelerde rekor

İHA

Tarımsal desteklemelerde rekor

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, tarımsal desteklemelerde rekor kırıldığını söyledi.
Akar, ülkemizde bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, üretim maliyetlerinin karşılanmasına katkıda bulunmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca Tarımsal Destekleme Uygulamalarının yürütüldüğünü belirtti.
Ekonomisi büyük ölçüde tarım ve hayvancılığa dayalı Erzurum’da tarımsal desteklemelerin önem arz ettiğini kaydeden Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar , Tarım ve Orman Bakanlığı olarak Bitkisel Üretim, Hayvansal Üretim, Kırsal Kalkınma başta olmak üzere birçok başlıkta çiftçilere ve yetiştiricilere tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını belirtti.
869 bin büyükbaş, 904 bin küçükbaş hayvan varlığı, 16 milyon dekar mera alanı ve 480 bin hektar tarım alanı ile Erzurum’un büyük bir tarımsal üretim potansiyeline sahip olduğunu ifade eden Osman Akar, “İlimizin tarımsal üretim potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek, bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak için eğitim ve yayım çalışmaları yanı sıra desteklemem uygulamalarına devam edilmektedir. 2021 yılında; Mazot Gübre Desteklemesi kapsamında 36.692 çiftçimize 81milyon TL, Kuraklık Desteği kapsamında 18.544 çiftçimize 66 milyon TL, Yem Bitkileri Desteklemesi Kapsamında 9.609 çiftçimize 26 milyon TL, Buzağı Desteklemesi kapsamında 35.665 yetiştiricimize 120 milyon TL, Anaç KoyunKeçi Desteklemesi kapsamında 2.956 yetiştiricimize 14 milyon TL, Arıcılık Desteklemesi kapsamında 1.230 yetiştiricimize 2 milyon TL, , Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 343 proje için 23 milyon TL ve diğer destekler kapsamında 34 milyon TL olmak üzere toplamda Erzurum tarımına 366 milyon TL kaynak aktarıldı. Destekleme ödeme miktarında bir önceki yıla göre %30 artış sağlandı.
Tarımsal Destekleme ödemeleriyle çiftçilerimize tohum, gübre, mazot, kaba ve kesif yem alımı, tesis kurulumu ve hayvan alımı için finansman sağlandı. Destekleme ödemeleriyle çiftçi ve yetiştiricilerimizle bitlikle üreticilere, satıcılara, nakliyecilere, marketlere, kısacası tüm esnafa doğrudan veya dolaylı fayda sağlandı. Destekleme ödemeleriyle Erzurum’da tarımın yanı sıra ekonomiye de katkı sağlanmaktadır.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğu Anadolu'da 1896 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Doğu Anadolu'da 1896 köy yolu kardan kapandı
Soğuk hava egzersiz için avantaj
YEREL HABERLER Soğuk hava egzersiz için avantaj
‘Okullu Okulsuz Okuyoruz’ projesi kapsamında tren garında kitap dağıttılar
YEREL HABERLER ‘Okullu Okulsuz Okuyoruz’ projesi kapsamında tren ...
Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi Yüksek irtifa kampı için Erzurum’u tercih ettiler
YEREL HABERLER Yüzme takımlarının Palandöken ilgisi Yüksek irtifa ...
Erzurum’da kar hayatı felç etti
YEREL HABERLER Erzurum’da kar hayatı felç etti
Malezya Putra Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Malezya Putra Üniversitesi ile iş birliği protokolü ...
Osmanlının ince geleneği burada yaşatılıyor
YEREL HABERLER Osmanlının ince geleneği burada yaşatılıyor
Erzurum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Erzurum'un 3 ilçesinde eğitime kar engeli
Erzurum´da 3 ilçede okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Erzurum´da 3 ilçede okullar tatil edildi
Sekmen: Sosyal tesislerimizi halkımıza açtık Ermed’den Başkan Sekmen’e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Sekmen: Sosyal tesislerimizi halkımıza ...
Aydemir’den Söylemez barajı için yatırım ödeneği müjdesi Aydemir: ‘Dadaşlar olarak Cumhurbaşkanımıza minnettarız’ Aydemir ‘Meclisi çalıştırmayanları millete şikayet ediyorum’ Aydemir’den Muazzez Ecdada vefa’
YEREL HABERLER Aydemir’den Söylemez barajı için yatırım ödeneği ...
Hasta çocuklara moral
YEREL HABERLER Hasta çocuklara moral
Oltu Belediye Başkanından Vali Memiş’e ziyaret
YEREL HABERLER Oltu Belediye Başkanından Vali Memiş’e ziyaret
Kur’an-ı Kerim öğrenme aşkı engel tanımıyor
YEREL HABERLER Kur’an-ı Kerim öğrenme aşkı engel tanımıyor
Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı açıldı
YEREL HABERLER Pasin Ovası Belediyeler Birliği Hayvan Barınağı ...
Erzurum´da kahvede silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Erzurum´da kahvede silahlı kavga: 2 yaralı
Kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahvehanede silahlı kavga: 2 yaralı
O itfaiyeci yoğun bakımda, Afgan anne ile 2 kızı Van'a sevk edildi
YEREL HABERLER O itfaiyeci yoğun bakımda, Afgan anne ile 2 kızı ...
ETÜ-KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen seminerde KOBİ’lerin geleceği konuşuldu
YEREL HABERLER ETÜ-KOSGEB iş birliğiyle düzenlenen seminerde ...
Samet Erdoğan güven tazeledi
YEREL HABERLER Samet Erdoğan güven tazeledi
Karaoğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Oda Başkanlığına aday
YEREL HABERLER Karaoğlu, Erzurum Berberler ve Kuaförler Oda ...
Bu bağlamaya paha biçilemiyor Yapımı 2 yıl süren oltu taşından bağlama görenleri hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Bu bağlamaya paha biçilemiyor Yapımı 2 yıl süren oltu ...
Araştırma Üniversitesi kriterlerinin değerlendirme toplantıları başladı
YEREL HABERLER Araştırma Üniversitesi kriterlerinin değerlendirme ...
ATA-AÖF’ün dünyaya açılan yeni kapısı: AtaMeta
YEREL HABERLER ATA-AÖF’ün dünyaya açılan yeni kapısı: AtaMeta

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.