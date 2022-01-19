Yakutiye Belediyesi karla mücadeleyi artırdı

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Erzurum’da dün akşam saatlerinden itibaren aralıksız devam eden kar yağışıyla birlikte harekete geçen Yakutiye Belediyesi Fen İşleri Ekipleri, ilçe merkezi ve bağlı köylerdeki yolların kar açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yakutiye ilçe sınırları içerisindeki ara arterler ve 44 mahallede karla mücadele mesaisine hız kesmeden sürdüren ekipler, buzlanan yollara da tuz serpme işlemi uygulayarak kazaları önlemeye çalışıyor.

Kar yağışının sona ermesiyle birlikte kar temizleme çalışmalarına hız verecek olan Yakutiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, vardiyalı sistemle gece gündüz mesai yapıyor.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, vatandaşların kar yağışının devam ettiği ve özellikle don olaylarının arttığı bu günlerde vatandaşları uyararak özellikle şehir içi trafikte dikkatli olmalarını ve buz sarkıtları ile kayıp düşme olaylarına karşı tedbirli olmaları gerektiğini yineledi.

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