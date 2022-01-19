Elazığ’dan şampiyon döndüler

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Erkek Futbol Takımı, Elazığ’da yapılan Grup Birinciliğinde şampiyon oldu.

Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Futbol Takımı, Elazığ’da büyük bir başarıya imza attı. Antrenör Serkan Adin yönetiminde Elazığ’da yapılan Liseler arası Futbol Grup Maçlarında Erzurum’u temsil eden Reşit Karabacak Spor Lisesi grup şampiyonu olarak Türkiye Yarı Finallerine katılmaya hak kazandı.

Mavibeyazlılar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum Reşit Karabacak Spor Lisesi Futbol Takımımız, Elazığ’da yapılan grup müsabakalarını 1. Sırada tamamlayarak yarı final grubuna gitmeye hak kazandı. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Nurullah Yavilioğlu, Yakutiye Belediye Başkan Yardımcısı Suat Hayri Güneş ile okul Müdürümüz Sinan Topallı çalıştırıcımız Serkan adin ve başarının mimarları öğrencilerimizi tebrik ediyoruz Hedef Türkiye finalleri.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.