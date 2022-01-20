Aziziye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Selim Alak güven tazeledi

Aziziye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

Divan Başkanlığını Erzurum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Rasim Fırat yaptı. 237 üyesi bulunan odanın 168 üyesi oy kullandı. Mevcut başkan Selim Alak 99 oy alırken diğer Başkan adayı Yusuf Durmuş 69 oy aldı. Selim Alak 4.kez Aziziye Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığına seçildi.

Üyelerinin her zaman yanlarında olacağını belirten Başkan Alak, “Doğru ve dürüst insanların takdirine layık olarak tekrar başkan olarak seçildim. Bizim görevimiz odamıza kayıtlı üyeleri sosyal, ekonomik ve kültürel alanda daha iyi duruma getirmek. Meslektaşlarımıza ve oda üyelerimize bizi tekrar göreve seçtikleri teşekkür ediyorum” dedi.

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