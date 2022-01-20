Eczacı teknisyenleri 'Kesişme: İyi ki varsın Eren' filminde buluştu

Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneğince yapılan organizasyonla üyelere Eren Filmini izletildi. Başkan Tanrıkulu, “İki kahraman şehidimizin hayat hikayelerini izledik” dedi.

Erzurum Eczacı Teknisyenleri Derneğinin Başkanı Metin Tanrıkulu, derneğin 150 üyesi bulunduğunu meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak adına böyle bir organizasyon gerçekleştirdiklerini belirtti.

Tanrıkulu, “İki şehidin hayat hikayesi, ülkemizde yaşanan terör gerçeği, Anadolu, Karadeniz’deki çetin yaşam koşullarıyla amansızca mücadele eden çalışkan, fedakâr, sevgi yüklü insanların yaşamlarından kesitlerle beyaz perdeye yansıtılacak. Ayrıca filmin üçüncü tanıtımında, mavi ve yeşilin muhteşem buluşmasına tanık olunan Karadeniz’deki bir ailenin, vatan ve insan sevgisini her şeyden önde tutan bir astsubayın yaşamlarından kesitler bulunuyor bizde yaklaşık 80 üyemizin Ailesiyle birlikte bu güzel filmi ilettiğimiz için mutlu olduk” diye konuştu.

Başkan Metin Tanrıkulu amaçlarının meslektaşlar arasında birlik ve beraberliği sağlamak, aynı çatı altında çalışan eczacı kalfa ilişkilerini daha verimli hale getirmek için moralleri üzerine tesir edecek tedbir ve intibaları temin yoluyla gayret sarf etmek, emekli üyelerin yaşama şartları ile ilgilenmek, siyasi bir gaye gütmeksizin meslektaşlarımız arasında birlik ve beraberliği sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

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