İranlı kadın tır sürücüsü, aracının motoru donunca Erzurum’da mola verdi

İran’dan Türkiye’ye yük taşıyan kadın tır sürücüsü, aracının motoru donunca Erzurum’un Horasan ilçesinde mola vermek zorunda kaldı.

Erzurum’un Horasan ilçesinde hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düşmesiyle çok sayıda araç dondu. Donan araçlar içerisinde gece ilçedeki petrol tesisine yük dolu tırını çeken İranlı bir de kadın tır sürücü vardı. İran’dan Türkiye’ye yük taşıyan uzun yol şoförü Elnaz Aghayi, İran’dan Kocaeli Gebze’ye alüminyum yüklediğini ve Hadımköy’den İran’a farklı bir yük aldığını ifade ederek Erzurum’da tırın motoru donduğu için zorunlu mola verdiğini söyledi. 2 çocuk annesi tır şoförü Aghayi, donan aracının çalışması için diğer tır şoförlerinden yardım istedi.

Akşam yol gitmek istemediği için tırı tesise çektiğini ifade eden Elnaz Aghayi, “Sabah kalktığımda aracı çalıştırdım fakat aracım aşırı soğuk nedeniyle çalışmadı. Birçok kez kontak yaptım ama olmadı. Diğer tır şoförü arkadaşlarımı aradım, onlar da yoldalar buraya doğru geliyorlar” dedi.



“Tır sürmeyi çok seviyorum”

Elnaz Aghayi, “Ben evli iki çocuk annesiyim, 23 yaşında oğlum 13 yaşında bir kızım var. Eşim serbest meslekte çalışıyor. Tır sürmeyi çok seviyorum. Benim için güzel bir meslekti. Bunun için çabaladım, İran’da bu mesleği öğrendim. 4 yıldır tır şoförlüğü yapıyorum. Üç yıl İran sınırlarında son 1 yıldır ise Türkiye’ye gelip gidiyorum” diye konuştu.



“Tır şoförlüğü bir kadın için zor meslek değil”

Tır şoförü olmak bir kadın için zor olmadığını kaydeden Aghayi, “Bizim için ağır kış şartları sorun oluyor. Yaz aylarında bu sorun ortadan kalkıyor. Bugün yaşadığım gibi aracım dondu, elim kolum bağlandı. Arkadaşlarım ile bu sorunu gidereceğiz” dedi.

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