'Mutlu Kafe'nin ilk misafiri Vali Memiş oldu

Erzurum'da down sendromlu ve otizmli öğrencilerin görev aldığı 'Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Vali Okay Memiş ve protokol üyeleri oldu. Kafeyi çok beğendiğini belirten Vali Memiş,”İnsanların buraya rağbet etmesini teşvik etmemiz lazım” dedi.

Palandöken ilçesinde 68 öğrencisiyle 20202021 yılında eğitimöğretime başlayan Palandöken Özel Eğitim Meslek Okulu'nun hemen yanına 'Üreten Çocuklar Projesi' kapsamında 'Mutlu Kafe' yapıldı. Down sendromlu, otizmli 19 öğrencinin görev aldığı kafede, VIP salonundan özel odalara kadar birçok bölüm bulunuyor. Okul öğretmenlerinin de destek verdiği öğrenci personel, kafede hizmeti sağlıyor.

Hizmete giren Mutlu Kafe'nin ilk misafirleri Erzurum Valisi Okay Memiş, Palandöken Kaymakamı Önder Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlker Şimşek, DAP İdaresi Başkanı Osman Demirdöğen, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, kamu kurumlarının amirleri ile öğrencilerin aileleri oldu.

'Çok şık, çok beğendim'

Kafenin çok şık olduğunu belirten Vali Memiş, çocuk ve gençleri hayatın içinde görmek istediklerini söyledi. Çok keyiflendiğini ifade eden Vali Memiş, kafenin tanıtımı için kendilerinin de gelerek teşvik olacaklarını dile getirdi. Memiş “Çok keyifliyim, çok güzel olmuş. Bu kadar hoş bir yer beklemiyordum açıkçası. Yalnız biraz kurumsal bir şey. Hani dışarıdan insanlarımız böyle bir kafe olduğunu bilir mi İnsanların buraya rağbet etmesini teşvik etmemiz lazım. Çocukları çok seviyorum, onlara ne kadar hizmet etsek azdır” dedi.

