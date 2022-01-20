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Aydemir’den ABD'li Tegmark'ın açıklamalarına tepki Aydemir: ‘Biz hakşinas bir kadroyuz’ Aydemir: ‘Pasinler şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız’ Aydemir: ‘Bayraktar’la gurur duyuyoruz’

İHA

AK Davanın önce insan odaklı hizmet ve eser siyasetine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, 'Bu vatana, bu millete kim hizmet etmişse onları hiç unutmadık. Rahmete göçenleri rahmet ve şükranla anıyoruz. Yaşayanlara minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Çünkü biz hakşinas bir kadroyuz. ' mesajını verdi.

Aydemir’den ABD'li Tegmark'ın açıklamalarına tepki Aydemir: ‘Biz hakşinas bir kadroyuz’ Aydemir: ‘Pasinler şehitlerini rahmetle anıyoruz’ Aydemir: Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız’ Aydemir: ‘Bayraktar’la gurur duyuyoruz’

AK Davanın önce insan odaklı hizmet ve eser siyasetine vurgu yapan Milletvekili Aydemir, ‘Bu vatana, bu millete kim hizmet etmişse onları hiç unutmadık. Rahmete göçenleri rahmet ve şükranla anıyoruz. Yaşayanlara minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Çünkü biz hakşinas bir kadroyuz. ‘ mesajını verdi.
Aydemir Gündemi Yorumladı
AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında iktisadi ve siyasi gelişmeleri yorumladı, Türkiye’nin üretim ekonomisi kaydında ulaştığı zirveyi paylaştı.
Beş Önemli Konu
Milletvekili Aydemir, Otomotiv sektöründe 2021’de rekorlara imza atışını, Bayraktar ailesine iç ve dış hainlerin yönelmesini, İstanbul Belediyesinin samimiyetten uzak oluşunu, Rusların Hasankale'yi işgalinin 106. Yıldönümünü ve ermeni çetelerince katledilen şehitleri gündeme taşıdı.
‘Şüheda’ya minnettarız’
Hasankale’nin aziz ve güzide bir vatan toprağı olduğunu, dadaşların mukaddesat uğrunda canlarını feda ettiklerini belirten Milletvekili Aydemir, ‘Hasankale’nin Ruslar tarafından işgalinin 106. yıldönümünü konu etti ve aziz vatan için canlarını feda eden şehitleri rahme ve minnetle yad etti.
Abd'li Tegmark'ın Selçuk Bayraktar’a yönelik açıklamasına çok sert tepki
ABD'li Tegmark'ın Selçuk Bayraktar’a yönelik açıklamasına çok sert tepki veren Milletvekili Aydemir, ‘84 milyon olarak Bayraktar’la gurur duyuyoruz, bütün mazlum milletler gurur duyuyor. Çünkü orta yere özgün bir hal çıkardı. Daha önce o sahayı kapatan, mazlumlara hayat hakkı tanımayan bir vasat vardı, bunu kırdık.’ vurgusunu paylaştı.
‘Muhalefet her telden çalıyor’
Basın toplantısında muhalefetin yaklaşımlarına tepki gösteren Milletvekili Aydemir, "Millet İttifakı'na bakın, her telden çalan bir yapı var, tam bir kakofoni. Her lider başka şey söylüyor, her ağız başka şeyi terennüm ediyor." dedi.
Max Tegmark'ın Açıklamalarına Tepki
AK Parti Milletvekili Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) fizik profesörü olan ABD'li Max Tegmark'ın açıklamalarına tepki gösterdi.
Tegmark'ın, BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ı kastederek, "Ona eğitim verdiğimiz için kendimizden utanıyoruz." dediğini aktaran Aydemir, şöyle konuştu:"Niye? Karabağ zaferine giden yolu açan İHA'lar, SİHA'lar, Selçuk Bayraktar'ın, Bayraktar ailesinin eseri de onun için. Rahatsızlığı görüyor musunuz? Selçuk Bayraktar da 'Biz topraklarımızı aldık, bununla da gurur duyuyoruz.' diyor. 84 milyon olarak gurur duyuyoruz, bütün mazlum milletler gurur duyuyor. Çünkü orta yere özgün bir hal çıkardı. Daha önce o sahayı kapatan, mazlumlara hayat hakkı tanımayan bir vasat vardı, bunu kırdık. Bunu, Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle, AK Parti'nin yaptıklarıyla kırdık. Orada bayrak isim Selçuk Bayraktar. İhracatımızdan, istihdamdan ve yatırımdan rahatsız oluyorlar. Bunların rahatsız olması çok doğal, bizi üzen içeridekilerin rahatsızlığı."
Aydemir’den İmamoğlu’na Cevap
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, "yeni metrobüs alımına ve yapılacak yeni metronun finansına onay verilmediği" eleştirisine değinen Aydemir, "28 milyarlık borcu 40 küsur milyar liraya çıkarmışlar, bunu hiç kimseye söylemiyorlar, paylaşmıyorlar, hakikatin dışındaki şeyleri ifade ediyorlar." dedi.
Aydemir’den muhalefete: ‘bahane üretmeyin’
İstanbul'da seçimi kaybeden isimlerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinden nemalanma durumu olduğunu dile getiren Aydemir, "Açıklandı, huzur hakkı alıyorlarmış, şirketlerde yönetici olmuşlar ve bu isimlere 3 milyon 600 bin lira para ödenmiş. Haktır, vebaldi, beytülmaldir. Sen bunu nasıl yaparsın? Bunu yapmak yerine insanlara hizmet etmek daha evla değil mi? Bahane üretiyorsunuz." değerlendirmesini yaptı.
‘Millet ittifakının haline bakın’
HDP'nin, yeni ittifak kuracağına yönelik açıklaması hatırlatılarak değerlendirmesi sorulan Aydemir, şunları kaydetti:"İttifak nasıl olur? İttifak, müttefik olmak, azami müştereklerinizin olması demek. Böyle bir haliniz varsa bir araya gelirsiniz, noksanlarınızı, ayrıştığınız yerleri görmezden gelir, yürürsünüz, onları elbette kimse inkar etmez. Millet İttifakı'na bakın, her telden çalan bir yapı var, tam bir kakofoni. Her lider başka şey söylüyor, her ağız başka şeyi terennüm ediyor. HDP ile CHP kanka pozisyonundalar. CHP ile İYİ Parti de aynı şekilde. Ama şimdi milletten utandıkları, sıkıldıkları için HDP'nin ismini telaffuz etmiyorlar. Oysa hepimiz biliyoruz ki HDP, Millet İttifakı'nın omurgasını oluşturuyor. Zaten kendileri söylüyor bunu, 'İstanbul'da belediyeyi biz kazandırdık.' diyor. İYİ Parti'ye dönük 'Siz burada oturuyorsanız, sayemizde oturuyorsunuz.' dediler. Bu rahatsızlık kendi içlerinde var. Bir türlü bir araya gelemiyorlar, bu şekilde gelemezler, netleştiremezler, milletin huzuruna çıkamazlar. Şimdi bu neviden bir başka ittifak girişiminde bulunarak akılları sıra kendilerine bir yol bulacaklar. Ne yaparlarsa yapsınlar; arka planında oyun, milleti aldatmak varsa millet hiçbir şeyi ıskalamaz, hepsini görür ve zamanı geldiğinde bunlara demokrasi tokadının esaslısını vurur."
Otomotiv Sektörünün Başarısı
Basın toplantısında ihracattaki pozitif gelişmeler, üretim ekonomisi üzerine kayıtlar düşen Milletvekili Aydemir, Türkiye’nin otomotiv sektöründe yakaladığı zirve noktayı hatırlattı. Milletvekili Aydemir, ‘Otomotiv sektöründe çök özel ve güzel gelişmeler oldu. Yaklaşık bir milyona yakın araç ihraç etmişiz. Bununla biz 30 milyarlık bir ihracat geliri elde etmişiz. Daha önce bunlar hayal bile edilemezdi. Bizimle beraber hakikat oldu. Bundan dolayı milletimizin desteğine minnettarız, Cumhurbaşkanımızın liderliğine, riyasetine de müteşekkiriz. Almanya, Fransa, İtalya bizden minibüs, midibüs ithal ediyorlar. Sadece bu üç ülkeye Fransa, Almanya ve İtalya’ya 1.3 milyarlık minibüs, midibüs ihraç etmişiz. Bununla hepimizin iftihar etmesi lazım. Ben milletimiz adına minnettarlığımızın altını çiziyorum. Bu sektörlerde kim çalışıyorsa, kim emek vermişse, kim üretmişse, kim yatırım yapmışsa hepsi vatanseverliğin zirvesindeki isimlerdir. Çünkü biz şunu söylüyoruz, önemli olan söylem değil, eylemdir. ‘ dedi.
Aydemir’den Pasınler Şehitlerine Vefa
Milletvekili Aydemir basın toplantısında yine bir Erzurum sayfası açarak Pasinler’i gündeme taşıdı. Milletvekili Aydemir, ‘Erzurum’un marka ilçelerinden Pasinler 1916 yılında Ruslar tarafından işgal edildi. 1918’de orada bir ermeni katliamı yaşandı. Çok sayıda dadaş, ermeni çetelerince katledildi. Kadın, çocuk, yaşlı, genç katledildi bu vahşilerce. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız da.
Pasinlerde şehitlerimiz oldu bizim. Allah gani gani rahmet eylesin. Onları hiç unutmayacak, aziz hatıralarını diri ve canlı tutacağız. O gün vatan için canlarını feda edenler, bugünün zeminini hazırlayanlardır. Bu zeminin sahipleridir. Onlara layık olabilme adına hepimizin çok daha müteyakkız, çok daha dikkatli olması lazım. Aldığı her vazifeyi herkesin, hepimizin bihakkın yerine getirmesi lazım. ‘ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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