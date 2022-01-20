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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ'de geliştirlen el yıkama otamatı patent aldı

İHA

ETÜ'de geliştirlen el yıkama otamatı patent aldı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kristal Girişimcilik Merkezi tarafından geliştirilen El Yıkama Otomatı isimli proje Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Faydalı Model Belgesi almaya hak kazandı.
ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğretim elemanı ve aynı zamanda Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatör Yardımcısı Arş. Gör. Gürkan Kalınay ve ETÜ öğrencileri Fazlı Can Yalçın, Yasin Küfrevi, Melih Furkan Akdoğan ve Büşra Özerbaş tarafından Kristal Girişimcilik Merkezi atölyelerinde geliştirilen El Yıkama Otomatı isimli proje Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından Faydalı Model Belgesi almaya hak kazandı.
İki yıl süren ArGe çalışmaları sonucunda ortaya çıkan cihaz ile gün içinde pek çok kez yapılan el yıkama işlemi için gerekli olan ekipmanların tamamı tek bir makinede bir araya getirilerek lavabolarda el yıkama ve kurutma işlemini mümkün olan en kısa sürede yapılabilecek. El yıkama ve kurutma işleminin aynı anda yapılmasına olanak sağlayan cihaz ile özellikle hastanelerde çalışan sağlık personellerinin zamandan tasarruf sağlaması ve doktorlar ile hemşirelerin ameliyat öncesinde sterilizasyonunu hızlıca tamamlayabilmesi ve eldivenlerini tek seferde giyebilmesi mümkün olacak. Bunun yanı sıra geliştirilen El Yıkama Otomatı ile Covid19 Pandemisinde önemi daha da artan kişisel hijyenin daha kolay ve zahmetsiz bir şekilde yapılması ve su israfının önüne geçilmesi hedefleniyor.
Geliştirilen otomatın çalışma prensibine ilişkin açıklamada bulunan Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten, “Cihazdaki sensörün eli algılamasıyla başlayan döngü ilk olarak ıslatma işlemi için ayarlanan zaman dilimi kadar nozuldan püskürtme yöntemi ile suyu vererek elimizi ıslatacak, sonrasında yine ayarlanan zaman kadar nozullardan gelen püskürtmeli köpük ile elimize köpük verip, bizim ovuşturarak temizlememizi sağlayacak. Sonrasında tekrar su vererek elimizi köpükten arındırılacak ve son olarak fandan üflenen sıcak hava elimizi kurutacak. Bu işlemler cihazın üzerinde bulunan LCD panel üzerinden takip edilebilecek” şeklinde konuştu.
El Yıkama Otomatı ile patent almaya hak kazanan proje ekibini ve ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray Ayten’i makamında ağırlayan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ laboratuvarlarında ve atölyelerinde üretilen bilimsel bilginin insan hayatını kolaylaştırarak ve toplumsal fayda sağlayan ürünlere dönüşmesinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getirerek proje ekibini tebrik edip başarılarının devamını diledi.

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