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Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar

DHA

Palandöken'deki Türkiye Buz Tırmanış Şampiyonası'nda kıyasıya yarıştılar


Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'deki 'buz dağı', 'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonasına' ev sahipliği yaptı. 'Hız' ve 'Lider' kategorilerinde düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 300 rakımındaki güney pistine bahçe sulama sistemi ile 20 metre yüksekliğinde, 150 metre genişliğinde yapılan suni 'buz dağı', Türkiye'deki kayak merkezlerinde ilk olma özelliğini taşıyor. 'Buz dağı'nın bu yıl üçüncüsü yapılan  'Uluslararası Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası´na  9'u kadın olmak üzere 62 sporcu katıldı. Bir gün süren 'Hız' ve 'Lider' kategori dallarında düzenlenen şampiyonada dereceye giren sporcular, milli takıma alınacak.
2019 yılında faaliyete giren buz dağında 3 yıldır bu şampiyonluğu düzenlediklerini belirten Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç, "Palandöken buz parkta yine bu yıl 1619 tarihleri arasında üçüncüsünü düzenlediğimiz 'Palandöken Fest'te Buz Tırmanışı Festivalini dün tamamladık. Festivale, yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300'ün üzerinde sporcu katıldı. Festivalin ardından bugün de Türkiye şampiyonasını gerçekleştiriyoruz. Şampiyonaya yurt dışından ve yurt içinden 9'u kadın 62 sporcu katıldı. Şampiyonanın ardından 21-25 Ocak tarihleri arasında ileri seviye dağ kayağı eğitimi, Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri tarafından verilecek. Festival ve şampiyonayı kayak pistinin hemen yanında olması nedeniyle kayakseverler kısa molalar vererek tırmanışları büyük bir zevkle izledi" diye konuştu.
Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü bölgede, sporcular dereceye girebilmek için buz dağında özellikle hız kategorisinde birbirleri ile kıyasıya yarıştı. Sporcu ve davetlilerin ısınması için de dev semaverlerde çay yapıldı ve ekmek arası sucuk ikram edildi.
Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle: 
Hız kadınlar kategorgisi: 1 Sumru Tanar, 2 Adele Prochazkova, 3 Tuğçe Tüfenk
Lider kadınlar kategorisi: 1 Sultan Sayman, 2 Sumru Tamer, 3 Tuğçe Tüfenk
Hız erkekler kategorisi: 1 Rahman Murat Türkmen, 2 Ercan Kesti, 3 Yıldıray Ortahisar
Lider erkekler kategorisi: 1 Ercan Kesti, 2 Yıldıray Ortahisar, 3 Muhammet ÇelikDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-01-20 17:39:43

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