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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken’de doluluk oranı yüzde yüze ulaşan oteller sömestirde binleri ağırlayacak

İHA

Palandöken’de doluluk oranı yüzde yüze ulaşan oteller sömestirde binleri ağırlayacak

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden olan Palandöken, bu yarıyıl tatilinde de kayakseverlerle dolup taşacak. Otel işletmecileri otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığını belirtirken, Palandöken sömestirde binleri ağırlayacak.
Her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Palandöken Kayak Merkezi, yarıyıl tatilinde de yüzde 100 doluluk oranına ulaşarak turizmcilerin yüzünü güldürdü. Bugün başlayan sömestir tatilinde binlerce kişi Palandöken’de tatilin keyfini çıkaracak. Bu sene tatil için Palandöken’i tercih edenlerin yüzde 100’ü ise yerli misafir. Havalimanı ile kent merkezine yakın olması nedeniyle insanların rahatça tatil yapmasına olanak sağlayan Palandöken Kayak Merkezi, doğal güzellikleri, uzun pistleri, kolay ulaşımı ve misafirlerine sunduğu imkanlarla yarıyıl tatilini fırsat bilen kayakseverlere ev sahipliği yapıyor.
Otel Genel Müdürü Ömer Akça, “Palandöken’de sömestir tatili erken başladı. Şu anda tesisler yüzde 100 dolu. 6 Şubat’a kadar da bu doluluk devam edecek. Pistlerimizde sıkıştırılmış, ezilmiş yaklaşık 1 metre kar var. Sömestir boyunca da hava güneşli gözüküyor. Ulaşımın kolaylığı, pistlerin güvenliği, otellerin pandemi kurallarına uygun şekilde hareket etmesi, personelin bu yönde bilinçlendirilmesi, hassasiyetle davranılması ve gelen misafirlerin de bu kurallara uyması Palandöken’i inanılmaz güzel bir hale getiriyor” dedi.

“İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen misafirimiz çok”
Her yıl olduğu gibi yüzde 100’e yakınının tamamının yerli misafir olduğunu ifade eden Akça, “Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen misafirimiz çok. Çevre illerden de gelen misafirlerimiz var. Ulaşım kolaylığı, kayak ve kar garantisi, sabah 8 akşam 8 olmak üzere 12 saat kesintisiz kayak imkanıyla Palandöken diğer kayak merkezlerine göre bir adım ön planda. Bundan da mutluyuz” şeklinde konuştu.

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