Bozdağ Short Track’ta gümüş madalya kazandı

Milli Sporcu Yusuf Can Bozdağ Short Track Federasyon Kupasında 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Palandöken İlçesi Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu öğrencisi olan milli sporcu Yusuf Can Bozdağ, Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen Short Track Federasyon Kupası 2 müsabakalarında Genç Erkekler E kategorisinde 2. olarak gümüş madalya kazandı.

Barbaros Hayrettin Paşa Ortaokulu öğrencisi milli sporcu Yusuf Can Bozdağ’ı bu başarılarından dolayı okul İdaresi yaptığı törenle ödüllendirdi.

Törende konuşan Okul Müdürü Turhan Karasu “Aynı ruh ve heyecanla öğrencimizin okul ve ülkemiz adına nice başarılar elde edeceğine inancımız tamdır. Elde edilen başarı tüm öğrencilerimize örnek olması açısından da çok kıymetlidir. Bu vesile ile öğrencimiz ve emeği geçen herkese teşekkür ederim’’ dedi.

