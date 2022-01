Aydemir: ‘Bizim işimiz millete hizmettir’ Aydemir: ‘Canımız vatana feda olsun diyen bir kadroyuz’ Aydemir: ‘Türk Milleti cumhurbaşkanımızla iftihar ediyor’ Aydemir halka hizmette Erzurum Belediyelerinin farkını paylaştı Aydemir’den 26’ıncı dönem Erzurum Milletvekillerine teşekkür

AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında sıcak gündemi paylaştı, AK Parti ve Cumhur İttifakı kaydında hayata geçirilen yatırımları aktardı, AziziyeBingöl ulaştırma yatırımını dile getirdi.

‘Şehitlerimiz yüreğimizde yaşıyor’

20 ocak 1990’da Rusların Azerbaycan’ı işgali ve sonrasında yaşanan katliamı dile getiren Milletvekili Aydemir, 20 Yanvar şehitlerini rahmet ve minnetle anarak, ‘Onları unutturmayacak ve unutmayacağız’ mesajını verdi.

Erzurum Milletvekillerine Teşekkür

Milletvekili Aydemir, Basın toplantısında, Aziziye İlçesi ile Bingöl’ü birbirine bağlayan yolun karayolları ağına dahil edilmesini ve yatırım programına alınmasını kayda geçip, 26. Dönemde emekleri olan, Milletvekilleri Akdağ, Taşkesenlioğlu, Ilıcalı ve Deligöz’e teşekkür etti.

Akşener’e Tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik açıklamasını bir şov olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, Türk Milletinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftihar ettiğini vurguladı Milletvekili Aydemir, "Meral Akşener'den beklediğimiz, mertçe çıksın, şu son çıkan görüntüler için 'Böylesine bir milletvekilinin olduğu siyasi partinin bu Meclis'te yeri olmamalı.' desin. Desin, mertliğini görelim." ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın Muhtarlara Verdiği Müjdeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Muhtarlar zirvesinde açıkladığı müjdelere atıfta bulunan Milletvekili Aydemir, muhtarların vatandaşla siyasetçi arasında hizmet talebi köprüsü rolünü üstlendiklerini, onlara destek için her türlü çabayı sarf ettiklerini belirtti, ‘onlara minnetarız’ dedi.

‘Erzurum belediyelerini örnek alın’

Erzurum Belediyelerinin ödeneklerinin önemli bir kısmını karla mücadeleye harcadıklarını, kış gelmeden karla mücadeleye hazır durumda bulunduklarını belirten Milletvekili Aydemir, muhalefetin yönettiği belediyelerin ise gerekli hazırlıkları yapmadıkları için çıkmaza düştüklerini, onların Erzurum belediyelerini örnek almaları gerektiğini vurguladı.

Aydemir’den Akşener’e Çağrı

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, PKK'lı terörist ile fotoğraflarına ilişkin, "Böylesine bir milletvekilinin olduğu siyasi partinin bu Meclis'te yeri olmamalı." şeklinde açıklama yapmasını istedi.

AK Parti Milletvekili Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini anımsattı.

Milletvekili Aydemir, "'Asıl hesabı Apo'ya vereceksin.' demiş. Sayın Cumhurbaşkanımız, bölücülere, Selahattin Demirtaş'a, Apo'ya 'Sizin içerde bir mücadeleniz var. O mücadelede onlara hesap vereceksin.' anlamında söylüyor. Onu Akşener de biliyor zaten. Yoksa PKK'yı yerle yeksan etmiş, bölücüleri yedi kat yerin dibine gömmüş bir lidere en son isnat edilecek suçlamadır bu." diye konuştu.

‘Türk Milleti Cumhurbaşkanımızla İftihar Ediyor’

Milletin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iftihar ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, "Meral Akşener'den beklediğimiz, mertçe çıksın, şu son çıkan görüntüler için 'Böylesine bir milletvekilinin olduğu siyasi partinin bu Meclis'te yeri olmamalı.' desin. Desin, mertliğini görelim." ifadelerini kullandı. Milletvekili Aydemir, İYİ Parti'nin şov yapmayı bile beceremediğini savunarak, "Allah muhafaza bunlar hükümete gelseler ne olur?" sorusunu yöneltti.

‘Terörle Mücadelede Tarih Yazan Bir Liderimiz Var’

‘Apoyu, pkkyı, bölücüleri, Selahattin Demirtaş’ı, irili ufaklı ne kadar bölücü varsa hepsini yerin dibine gömmüş bir liderin adıdır Recep Tayyip Erdoğan. ‘ diyen Milletvekili aydemir, şunları kaydetti: ‘ Yediden yetmişine bu millet, kürdü, türkü, her rengi cumhurbaşkanımız la iftihar ediyor. Çünkü herkes biliyor ki milletin her rengine düşmandır bu bölücüler. Asla Kürdün yanında yer almamışlardır.

.Meral Hanımın Bakanlık dönemini biliyoruz. Ta oralardan neşet etmiş terörü biz kurutmuşuz. Sayın Cumhurbaşkanımız kurutmuş. Cumhur İttifakı yer ile yeksan etmiş. Bu arada Cumhur ittifakına Sayın Devlet Bahçeli’ye de müteşekkir olduğumuzu da özellikle söylüyoruz. Bütün kadrolarına. Şu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında çok yiğitçe bir duruş sergiliyorlar. Milletimiz de onlara teşekkür ediyor. ‘ dedi.

Erzurum Belediyelerinin Farkı

Halka hizmette AK Belediyelerin farkını ortaya koyduğunu belirten Milletvekili Aydemir Erzurum’daki belediyelerin başarılarını paylaştı. Milletvekili Aydemir, ‘Kar Boran diye bir tabir var ya, ülkemizin her yerinde yoğun kar yığışı var. Karın hiç yağmadığı illerimizde bile kar yağışına şahit oluyoruz. Böyle olunca da birçok belediye karla mücadelede sıkıntı yaşıyor. Özellikle CHP’li belediyeler bu noktada çok sayıda problem çıkarıyorlar. Sosyal medyadan da takip ediyoruz bu durumu. Eskişehir Belediyesinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Eskişehir Belediyesi karla mücadelede çok geriden geliyor. Dolayısıyla Eskişehirli kardeşlerimizin büyük tepkisi var. Bunu belediyelere bir noksan izafe etmek için söylemiyoruz. Her türlü iklim şartları ve yol açacağı olumsuzluklara hazırlıklı olmak gerekir, diye söylüyoruz. Bir milletvekili olarak milletin huzurunu önemseyen, öne alan birisi olarak diyoruz ki, öncesinde hazırlıklı olmak lazım. Erzurum’da Belediyeler her yıl milyonlarca doları karla mücadeleye harcıyor. Böyle bir sıkıntılı halimiz var bizim. Pek çok ilde yok bu sorun, varsa da mevzi mevzi. Kar ara ara yağıp kalkıyor. Oysa Erzurum aylarca karla mücadele veriyor. Dolayısıyla belediyelerimizin ödeneklerinin önemli bir kısmını da buna ayırmaları söz konusu. Karla mücadele giderleri olmasa, çok daha fazla yatırım yapılacak, vatandaşa yansıyacak hizmetler olacak. Bunu özellikle not düşüyorum. ‘ diye konuştu.

Azerbaycan Şehitlerine Vefa

Basın toplantısında 20 Yanvar 1990 şehitlerini rahmetle anan Milletvekili Aydemir, 20 Ocak’ın yürekleri parçalayan, hüzün oluşturan bir olayın yıldönümü olduğunu belirtti.

Milletvekili Aydemir, ‘20 Ocak Azerbaycan’da Bakü’de ciddi bir Rus yönelmesi oldu. 137 kardeşimiz hayatını kaybetti, şehit oldu. 700 kişi civarında da yaralımız vardı. 800 kişi civarında insanımız tutuklandı, bir çoğunun akibeti belli olmadı. Böylesi netameli bir gündür 20 Yanvar. Bu vesileyle Azerbaycanımıza bir daha başsağlığı diliyorum. Türk Dünyasının başı sağ olsun. Şehitlerimizi asla unutmadık, unutmayacağız. Onları rahmetle, minnetle anıyoruz. Azerbaycan’a her gidişimizde ilk uğrak yerimizdir Bakü Şehitliği. Orada gencecik dimağları, gencecik insanları müşahede ediyoruz. Biliyoruz ki onların yeri cennettir. İnşallah cennette hep beraber bütün şehitlerimiz mülaki olurlar. İnşallah biz de onlarla beraber oluruz. ‘ dedi.

Kahramanmaraş’ın Yazdığı Destan

20 Ocak’ın Kahramanmaraş’ta Fransızlara karşı mücadelenin başladığı gön olduğunu kaydeden Milletvekili Aydemir, ‘Bundan dolayı yüreğimizde şehitlerimize karşı, çok geniş bir yer açtığımızı özellikle söylüyorum. Bunu hep ifade ediyoruz ki, vatanımızın her yeri mübarektir. Her zerresi mübarektir. Şırnak’tan Sinop’a, Muğla’dan Iğdır’a. Her zerresi bizim için azizdir. Biz millet olarak her zerresi için can vermeye hazırız. Canımız vatanımıza feda olsun diyen bir kadroyuz biz. Bunun için gayret sarf ediyoruz.’ diye konuştu.

‘Muhtarlarımızın taleplerine amadeyiz’

Basın toplantısında muhtarlara özel bir bölüm ayıran Milletvekili Aydemir, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız Muhtarlarla ilgili müjdeler verdi. Onların maaşını 4 bin 250 liraya yükseltildiğini ifade etti. Bin 700 liralık SGK giderlerinin de devlet tarafından karşılandığını belirtti. Muhtarlarımız milletimizle siyasetçi arasında çok özel bir köprüdür. Millete hizmet ederken muhtarlarımızın çok özel gayretleri vardır. Muhtarlarımız için ne yapsak azdır. Biz onların fedakarlıklarını sahadan biliyoruz. Köy köy, mezra mezra muhtarlarımızın sabah akşam nasıl bir çaba ve gayret sarf ettiklerini biliyoruz. Onlara minnettarız. Her daim muhtarlarımızın taleplerine amadeyiz.’ dedi.

26’ıncı Dönem Erzurum Milletvekillerine Teşekkür

Milletvekili Aydemir her basın toplantısında olduğu gibi yine Erzurum için özel bir sayfa açtı, Bingöl aziziye karayolu yatırımını gündeme taşıdı. Söylem değil, eylem, eylem, eylem vurgusunda bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Bir eylemi paylaşıyorum, Erzincan Erzurum Bingöl karayolunda bir özel çalışma gerçekleştirildi. 26’ıncı dönemde yaptık biz bunu milletvekili arkadaşlarımızla. Oradan bir yolu karayolu ağına aldık. Erzurum Aziziye’den Bingöl yoluna bir bağlantı kurduk yatırımla. Bu bağlantı termal turizmle doğa turizmini bir araya getiriyor. Bu yol sayesinde turizm destinasyonları buluşuyor. Biz böylesine ince çalışıyoruz. 26’ıncı dönemde bu yatırıma emek veren milletvekili arkadaşlarımız var. O dönem çok ciddi gayret sarf eden Erzurum Milletvekili Mustafa Ilıcalı hocama çok teşekkür ediyorum. Yine o dönem milletvekili olan Orhan Deligöz kardeşimize, halen Milletvekili Olan Zehra Taşkesenliğlu hanımefendiye teşekkür ediyoruz. Sağlık eski Bakanımız Recep Akdağ bey, sağ olsun, çok ciddi gayretleri oluyor. Minnettarlığımın altını çiziyorum.’ diye konuştu.

‘Önceliğimiz millettir’

Milletvekili Aydemir, ‘Biz bu yatırımları yaparak insanlarımızın huzur katsayısını artırıyoruz. Sadece Erzurum’da değil, bütün Bölgede. Ağrı ile Erzurum iç içe. Onlar da istifade ediyor bu yatırımdan. Bingöl ile Erzurum iç içe. Onlar da yararlanıyor bu hizmetten. Yeter mi, yetmez. Tekirdağ’dan gelenler de bu yatırımlardan, güzelliklerden istifade ediyor. Kim yapıyor bunu? Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetiyle AK Kadrolar yapıyor. Bizim işimiz bu. Biz millete hizmet etmek için gayret sarf ediyoruz. Diğerleri şov yapıyor. Onu da beceremiyorlar. Allah bunlardan bu milleti korusun. Allah muhafaza etsin. Bunların eline bir fırsat geçse bütün yapılan hizmet ve yatırımları yer ile yeksan ederler. Şu terörü, yerin dibine gömdüğümüz terörü yeniden yeşertirler. Dikkat etmek lazım. ‘ dedi.

