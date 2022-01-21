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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karne günü iki kardeş kızakla kayarken otomobilin altında kaldı

İHA

Erzurum'un Horasan ilçesinde iki kardeş karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayarken bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karne günü iki kardeş kızakla kayarken otomobilin altında kaldı

Erzurum’un Horasan ilçesinde iki kardeş karne aldıktan sonra evlerinin önünde kızakla kayarken bir otomobilin altında kaldı. Ağır yaralanan iki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Alınan bilgilere göre, kaza Horasan ilçesi İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim (12) ve Hatice (7) Bayrak adlı kardeşler, karne aldıktan sonra evlerinin önündeki yokuştan aşağı kızakla kayarken yoldan geçen otomobilin altında kaldı. Kazada iki kardeş de ağır yaralandı. Ağır yaralanan iki kardeş, çevredekilerin yardımıyla Horasan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından iki kardeş ambulansla Erzurum'da bulunan hastanelere sevk edildi.
Kazayı gören mahalledeki çocuklar, “İki kardeş yokuştan aşağı kızakla kayıyordu. O sırada araba geçiyordu. Arabanın altında kaldılar” dediler.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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