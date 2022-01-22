Öğrencilerin sokakta bulduğu kedi, okulun maskotu oldu



Nejdet YILMAZ / ERZURUM, (DHA)-ERZURUM'un İspir ilçesindeki Ziyapaşa İlkokulu'nun öğrencileri, sokakta buldukları ve 'Karam' ismini verdikleri kediyi sahiplendi. Okul müdürü Fatih Kaya, maskot haline gelen kediye, sömetir tatilinde boş kalacak binada kendilerinin bakacağını belirterek, "Öğrencilerin ısrarı, öğretmenlerimizin de desteği ile kediyi okulda bakmaya karar verdik. Anne ve babalarının izin vermeleri halinde öğrenciler, evlerine de götürebilecek" dedi.

İspir ilçesindeki Ziyapaşa İlkokulu'nun öğrencileri, ders arasında dışarıda gördükleri kediyi sahiplendi. Öğrenciler, müdür Fatih Kaya'nın da izniyle okulda baktıkları kediye 'Karam' ismini verdi. Yapılan anketle adı belirlenen kedi, kısa sürede okulun maskotu haline geldi. Sınıfa öğrencilerle birlikte giren 'Karam', yanlarından da bir an ayrılmıyor. Minikler, bazen sıraların üzerinde bazen de kendi aralarında dolaşan kedinin yeni yuvasına alıştığını söyledi. Kedinin okulda olmasının çok eğlendirici olduğunu belirten öğrenciler, derslerinin de daha eğlenceli geçtiğini belirtti. Bazı öğrenciler 'Karam' sayesinde kedi korkusunu yendiğini söylerken, bazıları da yeni sınıf arkadaşlarını çok sevdiklerini dile getirdi.

'Karam'ı kucaklarında taşıyan öğrenciler, karne tatili nedeniyle ise vedalaşmak zorunda kaldı. Ziyapaşa İlkokulu'nun müdürü Fatih Kaya, sokakta buldukları kediyi öğrencilerin ısrarı üzerine aldıklarını söyledi. Mama ve kumunu okulun koridoruna yerleştirdiklerini belirten Kaya, sömetir tatilinde okulda olacakları için bakımıyla idari kadronun ilgileneceğini söyledi. Kaya, öğrencilerin de ailelerinden izin almaları halinde 'Karam'ı evlerine götürebileceklerini kaydetti.



DHA-Genel Türkiye-Erzurum / İspir Nejdet YILMAZ

2022-01-22 09:50:07



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