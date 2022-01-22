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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hanımlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

İHA

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre semtinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.

Hanımlar hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar

Erzurum'un Palandöken ilçesi Yunus Emre semtinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde açılan kurslara katılan kadınlar, hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkı sağlıyorlar.
Palandöken Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi'nde el becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere kursiyerler yoğun ilgi gösteriyor. Kursa gelen kadınlar hem boş vakitlerini geçiriyor, hem el becerilerini geliştiriyor hem de aile bütçelerine katkıda bulunuyorlar.
Ahşap Atölyesi ustası Canip Cihangir, ilgi duyup kursa gelen kursiyerlere ahşap yakma, ahşap oyma, filografi ve Nah sanatlarına yönelik eğitimler veriyor. Kursa memurundan ev hanımına, emeklisinden öğrencisine ilgi duyan her kesime yönelik çalışmalar yapılıyor. Kursa ayrıca güzel sanatlarla ilgili bölümlere girmek için hazırlık yapan öğrencilere yönelik eğitim de veriliyor.
Kurs eğitimcilerinden Canip Cihangir, ”Palandöken Belediyesi Halk Eğitim Merkezi'nde kültür destekli kurslar veriyoruz. Atölyede filografi, ahşap yakma, Nah sanatı ve oyma sanatı üzerine kurslar veriyoruz. Ev hanımları, beyleri, gençleri kursumuza bekliyoruz, kursumuza gelen kursiyerlere el becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Boş zamanlarını boşa harcamasınlar. Kursumuza gelerek el becerilerini geliştirmeleri konusunda yardımcı oluyoruz. Kursumuz kursiyerlere aynı zamanda istihdam sağlıyor. Aile bütçelerine de katkı sağlıyorlar. Hem meslek öğreniyorlar, hem de sanat elde etmiş oluyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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