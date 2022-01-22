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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası

İHA

Atatürk Üniversitesine Ict Academy Sertifikası

Araştırma Üniversitesi unvanıyla ülke yükseköğretimine hizmet etmeye devam eden Atatürk Üniversitesi, dünya üniversitesi olma hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor.
Bu kapsamda Türkiye’de 20. yılını kutlayan, ICT Academy Programıyla üniversite iş birliklerini artıran ve Bilişim Yetenekleri Geliştirme Programı kapsamında birçok sosyal sorumluluk projesini hayata geçiren Huawei temsilcileri Atatürk Üniversitesini ziyaret etti. Geçen yıl Akademik Ortaklık anlaşması yapan iki kurum arasındaki iletişim köprüsünü güçlendirmek ve ikili ilişkileri dinamik tutmak amacıyla Atatürk Üniversitesini ziyaret eden Huawei Türkiye ekibinden Ömer Faruk Şahin ile Kübra Harput, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ve ilgili akademisyenler ile bir araya gelerek Huawei ICT Academy sertifikasını takdim ettiler.
“Bilgi Alışverişi Yoğun Bir Şekilde Devam Ediyor”
Bilişim endüstrisi için pratik becerilere ve sertifikalara sahip yeni yetenekler geliştirmek üzere yola çıkan Huawei ICT Academy, 90’dan fazla ülkede 1500’den fazla kurulan ortaklık ile yılda 60 binin üzerinde öğrenciye, 5G’den yapay zekâya, nesnelerin internetinden bulut bilişime kadar birçok konuda çevrim içi güncel eğitimler sunuyor. 2020 yılının ikinci yarısında Türkiye’de de aktifleştirilen Huawei ICT Academy programı kapsamında 20 üniversite ile ortaklık kurulduğunu ve bunlardan birinin de Atatürk Üniversitesi olduğunu hatırlatan Huawei Türkiye temsilcisi Ömer Faruk Şahin, öğrencilere ulaşılmaya başlandığını ve bu doğrultuda iki kurum arasında önemli bir iş birliği sürecinin başladığını aktardı. Ortaklık anlaşmasının üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bilgi alışverişinin oldukça yoğun olduğunu belirten Şahin, Atatürk Üniversitesinin ortak çalışmalara yönelik göstermiş olduğu ilgiden dolayı ICT Academy sertifikasını takdim ettiklerini söyledi.
“Kazanacakları Bilgi ve Beceriyi Dünyanın Her Yerinde Kullanabilecekler”
Yapılan iş birliği kapsamında Huawei ICT Akademide yer alan büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, bulut bilişim ve servisleri, akıllı bilişim, siber güvenlik, kablosuz ağlar ve 5G başlıklarına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan: “Huawei ile başladığımız iş birliğini derinleştirerek devam ettiriyoruz. ICT Akademi kapsamında üniversitemiz mensuplarının faydalanacağı birçok çalışmayı yakın zamanda uygulamaya koymayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz, başlaması planlanan eğitimleri tamamlayıp sertifikalarını almaları durumunda yapay zekâ, siber güvenlik, 5G ve bilgisayar ağları gibi konularda donanımlı hale gelecekler, kazanacakları bilgi ve beceriyi dünyanın her yerinde kullanma imkânına kavuşacaklar” şeklinde konuştu.
Bu İş Birlikleri Sayesinde Öğrenciler Uluslararası Rekabette Avantajlı Hale Geliyor
Mühendislik Fakültesinin Makine, Kimya ve İnşaat Mühendisliği programlarının yakın zamanda Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logolarını diplomalarında kullanmaya hak kazandıklarını, bunun dışında birçok ulusal ve uluslararası iş birliklerini sürdürdüklerini aktaran Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Recep Sadeler ise: “Fakültemizde eğitim gören öğrencilerimizin uluslararası rekabette avantajlı hale gelmeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda akademik partnerlerimizden olan Huawei Türkiye yetkililerini üniversitemizde ağırlamaktan mutluluk duyduk. Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi vizyonu çerçevesinde uluslararasılaşma hedefine yönelik geliştirdiğimiz projelere ara vermeden devam ediyoruz. Desteklerinden dolayı başta Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere, ilgili akademisyenlere ve iş ortağımız olan Huawei Türkiye ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

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