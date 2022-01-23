Yetim çocukları ‘masallar ülkesi’ne götürdüler

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu Yarı Yıl Karnesi alan minikler için MNG AVM’de ‘Masallar Ülkesi’ni sahneledi. 50 yetim çocuğa da oyun izletildi ve çeşitli hediyeler verildi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü, Yarı Yıl Tatilinin ilk gününde minik öğrenciler ve yetim çocuklar için oyun sahneledi. Yönetmenliğini Ferhat Raşit Kına’nın yaptığı ve gönüllü öğrencilerin yer aldığı ‘Masallar Ülkesi’ aldı tiyatro oyunu MNG AVM’de sahnelendi. Yarı yıl karnesi coşkusu yaşayan onlarca minik öğrencinin yanı sıra 50 yetim çocuk da davetli olarak oyunu izledi.

Unutamayacakları bir gün yaşayan yetim çocuklara Yakutiye Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından çeşitli hediyeler de takdim edildi. Ferhat Raşit Kına yönetimindeki Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Kulübü’nün gösterisini izleyen yetim çocuklar, kendilerine karne hediyesi olarak verilen hediyelerin de sevincini yaşadılar.

Yakutiye Gençlik Merkezi’ni bu anlamlı jestinden dolayı kutlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Yarıyıl tatilinde karne hediyesi olarak Tiyatro Kulübümüzün hazırlamış olduğu çocuk oyununa 50 yetim çocuğumuzun da iştirak etmesi bizleri mutlu etmiştir. Tiyatro kalp perdesini açan bir sanattır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.