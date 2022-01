Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Mehmet Melik Kaya yeniden başkan seçildi.

Erzurum Polisevi'nde yapılan genel kurulda divan başkanlığına Erzurum Vakfı (ERVAK) Başkanı Erdal Güzel, divan katipliğine ise Kızılay Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bozhalil ile Hüseyin Polat seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, 2021 yılı kesin hesap ve mizan oy çokluğuyla kabul edildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Dernek Başkanı Mehmet Melik Kaya, yeni bir genel kurulu daha icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Aslında yapmış olduğumuz bu genel kurulda aile olmanın önemini bir kez daha anlıyoruz. Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Derneği olarak bir aile bilinci ile emniyet personelimizin her daim yanında olduğumuzu hatırlatmak istiyorum. Özellikle yaşamış olduğumuz pandemi sürecinde bir olabilmenin, iri olabilmenin, diri olabilmenin şuurunu daha iyi anlamış olduk. Bir toplumun, her alanında her bireyi ile aile olabilmenin değerini daha iyi anladık. Bu süreçte emniyet güçlerimizin de üzerine almış olduğu sorumluluk ve vazife bilinci sayesinde yardımlaşmanın paylaşmanın ne denli önemli olduğunu yaşayarak ispatladık. Bugün, ülkemizin, özellikle de şehrimizin sokaklarında, caddelerinde, mahallelerinde, ayrı bir huzur ayrı bir güven ortamı var. Terör tehdidinin hem bölgemizden, hem de şehrimizden uzaklaştırılmasında malumunuz kahraman polislerimizin büyük emekleri var. Aynı şekilde trafikte daha duyarlı, daha az kazaların yaşandığı bir dönemi de Emniyet sayesinde başardık. Sokaklarımızdaki huzur ve güvende, gençlerimizi ve dolayısıyla geleceğimizi tehdit eden uyuşturucu illetinin karşısında, ve toplumsal dayanışma da her bir emniyet personelinin büyük özverileri bulunmaktadır. Bu şiar ile çıktığımız yolda geride bıraktığımız yıllarda çok kıymetli üyelerimizle birlikte elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama yapamadıklarımız da var bunun da bilincindeyiz çünkü ne kadar yaparsak yapalım teşkilatımızın ve milletimizin daha iyisini hak ettiğini biliyoruz. Bu kutsal görevin bizlere yüklemiş olduğu sorumluluğun farkındayız. Üzerimize düşen her ne varsa da bu dayanışma ruhu içerisinde yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Melik Kaya'nın konuşmasının ardından tek liste halinde yapılan seçimde Kaya yeniden dernek başkanlığına seçildi. Erzurum Emniyet ve Trafik Hizmetleri Geliştirme Derneği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Mehmet Melik Kaya (Başkan), Yönetim Kurulu üyeleri; Hüsamettin Yavuz, Saim Özakalın, Gökhan Yılmaz, Engin Çimen, Muharrem Özdemir, Zeki Adil, Ömer Faruk Şenpolat, Vakur Alemdar, Murat Aslan, İbrahim Bulut, Satuk Buğra Tanfer, Yusuf Savaş ve Sinan Doğan.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.