Yolcu otobüsü kamyonete çarptı: 3 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum’un Köprüköy ilçesi Horasan karayolunda yolcu otobüsünün kamyonete yandan çarptığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Erzurum Horasan yolu Hınıs yol ayrımı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait sürücüsü belirlenemeyen 34 JC 2533 plakalı kamyonet aniden anayola çıkmasıyla Erzurum istikametinden gelen yolcu otobüsü kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolcu otobüsünün camı ve aracın ön kısmı kırılırken kamyonette büyük hasar meydana geldi.

Kazada kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan yolcular yaralanırken, otobüste bulunan yolcular büyük korku yaşadı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırırken, kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.