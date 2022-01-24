Evlerinin önüne kadar gelen tilkiyi elleriyle beslediler

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Erzurum’da yiyecek arayan tilki yerleşim yerlerine indi. Evlerinin önünde tilkiyi gören vatandaşlar ise onu elleriyle besledi.

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava sonrası Erzurum’da kar üzerinde yiyecek bulamayan tilki Palandöken ilçesi Yunus Emre Mahallesindeki evlerin önüne kadar geldi. O sırada dışarıda çocuklarıyla kartopu oynayan Haluk Ertek isimli vatandaş ise aç kalan tilkiyi görünce evden getirdiği ekmek ve salamla tilkiyi besledi. Yiyecekleri alan tilki ardından gözden uzaklaştı.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde çocukların tilkiyi beslemesi ise tebessüm ettirdi.

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