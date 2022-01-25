F klavyeyi en hızlı kullananlar ödülllendirildi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi’nin düzenlediği F Klavye Kursu’nu başarı ile bitiren ve en hızlı yazan kursiyerler ödüllendirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Palandöken Gençlik Merkezi’nde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Hareketli Parmaklar’ yarışması nefesleri kesti. F klavye kursundaki aldıkları eğitimle hızlı yazma becerilerini yarıştırılırken, aralarından en hızlı yazan öğrenciler seçildi. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Gençlik Merkezinde yapılan yarışma büyük ilgi gördü. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Hakimi Pınar Yılmazel Avukat, Abubekir Tercanlı ve Palandöken Halk Eğitim Merkezi Müdürü Erdal Yavilioğlu ve Müdür Yardımcısı Sema Polat'ın da katıldığı yarışmada Palandöken Gençlik Merkezi müdürü Memet Gözütok açılış konuşması yaptı.

F Klavye Kursuna katılan ve kısa sürede hızlı bir şekilde yazı yazmayı öğrenen kursiyerleri tebrik eden Gözütok, bu tür kulüp faaliyetlerinin gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağladığına vurgu yaptı. Gözütok, bunun gibi faaliyetleri gençlik merkezi olarak yapmaya devam edeceklerini söyledi. F Klavye Kurs Eğitmeni Nurdan Tercanlı da, öğrencilerinin F Klavye kursundaki performansından oldukça mutlu olduğunu ifade ederek, öğrencilerini F Klavye kullanımındaki başarılarından ötürü kutladı.

Konuşmaların ardından F Klavye ile en hızlı şekilde yazı yazan kursiyerlere madalya ve kupa takdim edildi.

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