Maç izlerken yer kavgasında biri kolundan diğeri başından yaralandı



Oktay POLAT/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'da, kahvehanede futbol maçı izleyen Adem E. ile Yunus Ş. arasında yer meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada Yunus Ş. bıçakla kolundan, Adem E. ise soba şişiyle başına aldığı darbeyle yaralandı.

Yakutiye ilçesinin Saraybosna Caddesi'ndeki bir kahvehanede Balıkesirspor ile B.B. Erzurumspor maçını izleyen Adem E. ile Yunus Ş. arasında yer meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri sahibi ve diğer müşterilerin araya girerek tarafları ayırdı, Adem E. kahvehaneden ayrıldı. Akşam saatlerinde elinde bıçakla geri dönen Adem E., Yunus Ş.'ye saldırarak kolundan yaraladı. Bu sırada sobanın yanında bulunan şişi alan Yunus Ş. de Adem E.'nin başına vurdu. Çağırılan polis ve bekçiler tarafları ayırdı.

Ambulansa bindirilecekleri sırada Adem E. ve Yunus Ş. kaçtı. Kısa süreli takibin ardından yakalanan Adem E. ve Yunus Ş., hastaneye kaldırıldı, tedavilerinin ardından da ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-01-25 10:56:14



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