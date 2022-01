Erzurum sokaklarında 4x4 araçlarla lastikli rafting

Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)ERZURUM'daki Off Road Spor Kulübü üyeleri, dün gece lapa lapa yağan Erzurum sokaklarında 4x4 araçların arkasına bağladıkları lastik ile rafting yaptı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 9 derece ölçüldüğü kent merkezinde kulüp üyeleri herkesi bu eğlenceye davet etti.

Erzurum Macera Off-Road Doğa Sporları Kulübü üyeleri, gece yarısı buluştukları Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesinin cadde ve sokaklarında lastik raftingi yaptı. Aracın arkasına halatla özel yapım lastiği bağlayan Mecara Off Road Doğa Sporları Kulübü Başkanı Lokman Toptaş, ilk olarak kendisi binip bunun nasıl kullanıldığını gösterdi. Lastik raftingin kış eğlencelerinin vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Toptaş, "Gece yarısı lapa lapa yağan karı görünce dayanamadık. Üyelerle toplanıp özel yapım arazi araçlarımızın arkasına bağladığımız oturacak ve tutacak yeri olan lastikle saatlerce rafting keyfi yaşadık. Bu eğlence tam güvenli. Düştüğünüzde yaralanma riski sıfır. Zaman zaman hızı saatte 50 kilometreye varan araçların arkasında gitmek büyük bir zevk ve heyecan veriyor. Bu sporu yapmak isteyen herkesi kulübe bekliyoruz. Tabii bunu yaparken trafiğin olmamasına dikkat gediyoruz" diye konuştu.

Lapa lapa yağan kar yağışı altında attıkları çığlıklarla gecenin sessizliğini bozan ve mahalle halkını pencerelere çıkaran kulüp üyelerine bazı vatandaşlar da eşlik etti. Kimileri de onları cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Karda rafting yapan dernek üyelerinden Halit Şentürk ise "Biz bunu çok seviyoruz. Hızla giden bir araca bağlı olan özel yapım lastiğin üzerinde olmak sanki karda değil de denizde gidiyormuşsun gibi bir his veriyor. Kent merkezinde kar olmadığında bunu Erzurum Ovası'nda yapıyoruz" dediFOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

