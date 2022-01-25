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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ETÜ’lü sporcular 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı

İHA

ETÜ’lü sporcular 2 altın, 1 gümüş madalya kazandı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye Kick Boks turnuvasında 2 altın madalya ve 1 gümüş madalya kazandı.
Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 1927 Ocak tarihlerinde Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda düzenlenen ve 81 ilden toplamda 3 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen turnuvada Büyükler 63 Kilo Kicklight kategorisinde mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim elemanlarından Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu ve Büyükler 84 Kilo Kicklight kategorisinde mücadele eden Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisi Hakan Koç karşılaştıkları tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Yine aynı turnuvada mücadele eden ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencisi Ferhat Canyurt ise Büyükler 57 Kilo Kicklight kategorisinde gümüş madalya kazandı.
Ordu’da düzenlenen turnuvanın 2022 Kick Boks Milli Takım seçmeleri için önemli bir eşik olduğunu ifade eden Arş. Gör. Cebrail Gençoğlu, “Erzurum’a 2 altın ve 1 gümüş madalya ile dönüyoruz. Ben ve öğrenci arkadaşlarım çok mutluyuz. Sıkı çalışıyoruz ve çalışmalarımızın karşılığını alıyoruz. Bu başarının arkasındaki kahramanlarımız olan ailelerimize, antrenörümüz Emre Şimşek’e, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü’ne ve desteğini her zaman arkamızda hissettiğimiz Erzurum Teknik Üniversitesi Ailesine teşekkür ediyoruz. Aynı başarıyı ay yıldızlı forma altında 2022 Dünya Şampiyonasında da elde edebilmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Türkiye Kick Boks Turnuvasından 3 madalyayla birden dönen kafileyi tebrik eden ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, “Akademik çalışmalarımızın yanı sıra kültür, sanat ve spora yapmış olduğumuz yatırımlar da meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl Dünya Kick Boks Şampiyonasından madalyalarla dönen sporcularımız bu yıl başarılarına bir yenisini daha ekleyerek Ordu’dan 2 altın bir de 1 gümüş madalya ile dönerek Erzurum’a ve ETÜ’ye büyük bir gurur daha yaşattılar. Ulusal ve uluslararası her platformda şehrimizin ve üniversitemizin adını en iyi şekilde temsil ederek bizi bu başarılara alıştıran sporcularımızı, antrenör hocalarımızı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünü gönülden tebrik ediyorum. Sporun ve sporcunun yanında olmaya daima devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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