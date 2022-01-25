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Başkan Karataş’tan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne ziyaret

İHA

Başkan Karataş’tan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği’ne ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şubesini ziyaret etti.
İl Başkanı Karataş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül ve Yönetim Kurulu tarafından karşılanarak, dernek çalışmaları halkında bilgi verildi.
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş,”Bu cennet vatan için canını vermiş veya gazi olmuş kardeşlerimize ve ailelerine daima sahip çıkacağız. Onlar, bize şehadet şerbeti içerek Allah katındaki en yüksek mertebelerden biri olan şehitlik mertebesine yükselen kardeşlerimizin emanetleridir. Baş tacımız olan kahramanlarımızın ve onların yakınlarının istekleri ve taleplerini yerine getirmek bizlerin en önemli görevlerindendir. Bu vesileyle bir kez daha tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, Gazilerimize de sağlıklı, huzurlu ömürler temenni ederim. Her zaman yanınızda ve destekçiniz olmaya devam edeceğiz” dedi.
Dernek Başkanı Recep Akgül ise ziyaretten ziyadesiyle memnun olduklarını belirterek, Her zaman yanlarında olan Milliyetçi Hareket Partisine ve Erzurum İl Başkanı Naim Karataş’a şehit yakınlarına her zaman verdiklerini, bu destekten dolayı teşekkür etti.

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