Büyükşehir’in altın yumrukları Ordu’da destan yazdı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları Ordu ilinde yapılan Türkiye Şampiyonası’nda adeta destan yazdı. Büyükşehir’in altın yumrukları, Türkiye Şampiyonası’nda 4 altın, 1 gümüş ve 2 de bronz madalya kazandı.

Yaklaşık 3200 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, Gençlik ve Spor Kulübü’nün sporcuları Cebrail Gençoğlu büyükler kategorisinde 63 kilogramda Kick Light branşında, Emre Şahin büyükler kategorisinde 57 kilogramda Kick Light branşında, Hakan Koç büyükler kategorisinde 84 kilogramda Kick Light branşında ve Muhammet Enes Yanmaz gençler kategorisinde 69 kilogramda Kick Light branşında ‘Türkiye Şampiyonu’ oldu. Nefes kesen mücadelede Muhammet Emin Alkan gençler kategorisinde Türkiye ikincisi olurken Vedat Ağyürek ve Muhammet İkbal Cömert de büyüklerde bronz madalya kazandı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şampiyonları tek tek kutlayarak, “Kick boks’ta şehrimize bu gururu yaşatan altın eldivenlere teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi bu branşta Cebrail Gençoğlu kardeşimizle Dünya Şampiyonluğu elde etmiştik. İnşallah hedefimiz bundan sonra da Avrupa ve Dünya şampiyonalarında sürekli ay yıldızlı bayrağımızı göndere çekmek ve bu branşta yeni Dünya Şampiyonları ve yeni yıldızlar yetiştirmektir” dedi.

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