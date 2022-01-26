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Görev yaptığı hastanede koronavirüs tedavisi gören profesör yaşamını yitirdi

DHA

Görev yaptığı hastanede koronavirüs tedavisi gören profesör yaşamını yitirdi


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUM Şehir Hastanesi Patoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Kurt (69), koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Erzurum Şehir Hastanesi Patoloji Bölümü Öğretim Üyesi, 2 çocuk babası Prof. Dr. Ali Kurt, 15 gün önce koronavirüs teşhisiyle hastaneye kaldırıldı. 4 doz koronavirüs aşısı olduğu belirtilen Prof. Dr. Kurt, tedavisi sırasında entübe oldu. Mesai arkadaşlarının iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiği Prof. Dr. Kurt, bugün sabaha karşı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
'BÜYÜK BİR ACI VE KAYIP'
Mesleğinin yanı sıra Erzurum Tarih Derneği Başkanlığı´nı da yürüten Prof. Dr. Ali Kurt için görev yaptığı Erzurum Şehir Hastanesi'nde tören düzenlendi. Törene İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi İbrahim Hakkı Tör, doktorlar ve çalışanların yanı sıra Prof. Dr. Kurt'ın oğlu Murat Kurt ile kızı Neşe Kurt Albayrak da katıldı.
Başhekim Tör, büyük bir kayıp yaşadıklarını belirterek, "Hocamız, ağabeyimiz, bilirkişimiz, hocamız Hakk'ın rahmetine kavuştu. Her ölüm, büyük bir acı ve kayıptır. Ali ağabeyi yaşına rağmen hizmetine devam etmiş, etik kuruluna başkanlık etmiş, sağlık camiasına hizmeti ulvi bir görev olarak gören bir büyüğümüzdü" dedi.
BAŞHEKİM HELALLİK İSTEDİ
Çok üzüntülü olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Bedir de sağlık çalışanlarının ağabeylerini kaybettiğini söyledi. Sağlık çalışanlarının duygularını dile getirdiği törende Başhekim Tör, helallik istedi. Hastanedeki törenin ardından Prof. Dr. Kurt'un cenazesi, defin için Abdurrahman Gazi'deki aile mezarlığına götürüldü. Kurt'un oğlu ve kızı da hastane çalışanlarının taziye dileklerini kabul etti. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-01-26 12:52:56

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