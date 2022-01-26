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İspirli’den Prof. Dr. Ali Kurt için başsağlığı mesajı

İHA

Erzurum aşığı, yazar, tıp insanı Prof. Dr. Ali Kurt vefat etti

İspirli’den Prof. Dr. Ali Kurt için başsağlığı mesajı

Erzurum aşığı, yazar, tıp insanı Prof. Dr. Ali Kurt vefat etti
Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesi Başkanı ve Kurt’un yakın dostu M. Hanefi İspirli yaptığı açıklamada Prof. Dr. Ali Kurt’un Erzurum için yaptıklarını ve Erzurum sevdasını anlattı.
“Ali Kurt, Atatürk Üniversitesi’nin kurucusu Prof. Dr. Ahmet Kurt’un oğluydu. Hayatı boyunca babasının Erzurum’a verdiği ehemmiyeti hep nasihat olarak yaşadı ve anlattı. Bütün fırsatlara rağmen bu şehirden gitmedi ve bu şehirde yazdı, okudu, anlattı.
Erzurum Tarih Derneği, Erzurum Verem İle Savaş Derneği gibi derneklerin başkanlıklarını yapan, yazdığı kitaplarla yine Erzurum’u anlatan Ali Kurt’un ani vefatı hepimizi derinden sarstı.
O, tıpçıydı, tarihçiydi, kültür insanıydı.
Erzurum Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyeliğinden kısa bir süre önce emekli olan ve yine Doğuda bir şehri seçerek Ağrı Tıp Fakültesi’ne geçiş yapan ve orada göreve başlayamadan korona virüs dolayısıyla organ yetmezliğine maruz kalan Ali Kurt ile ilgili söylenecek, yazılacak çok şey var.
Cenazesi bugün Covid19 tedbirleri kapsamında toprağa verilen Kurt’un vefatı ile Erzurum bir değerli evladını daha kaybetmiş oldu.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, eş, dost ve yakınlarına sabırlar diliyoruz.”
Prof. Dr. Ali Kurt Kimdir?
Ali Kurt, 1953 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası Prof. Dr. Ahmet Kurt’un Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne akademisyen olarak atanması nedeniyle tahsiline Erzurum’da başlamıştır. Kültür Kurumu İlkokulu’ndan sonra ortaokul ve liseyi Erzurum Lisesi’nde okumuştur. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra bir süre Uzundere Sağlık Ocağı tabipliği yapmış ve hemen ardından Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda asistanlığa başlamıştır. 1984 yılında burada uzmanlığını tamamlayan Ali Kurt, mecburi hizmetini Giresun Devlet Hastanesi’nde Patoloji Uzmanı olarak tamamlamış, dört yıl sonra da Erzurum Numune Hastanesi Patoloji Servisi’ne tayin edilmiştir.
Dr. Ali Kurt, 20012002 yıllarında Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesi’nde kurucu Başhekimlik yapmış, 2008 yılına kadar Numune Hastanesi’ndeki görevine devam etmiş, bu tarihten itibaren de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çalışmalarına devam etmiştir. Giresun ve Erzurum’da görev yaptığı hastanelerde çeşitli idarecilik görevlerinde de bulunmuştur.
Uzmanlığının 30. Yılı olan 2013’te Tıbbi Patoloji Doçenti olan Dr. Ali Kurt, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne (Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi) Patoloji Doçenti olarak atanmıştır. Bilimsel araştırmalarına bu merkezde devam eden Doç. Dr. Ali Kurt, bu merkezin İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi yapılmasının hemen arkasından 09.07.2020 tarihinde Patoloji Profesörü olarak bu fakülteye atanmıştır.
Prof. Dr. Ali Kurt, Tıbbi Patoloji alanında çok önemli araştırma ve projeler yapmasının yanında sosyal bilimler ve özellikle de tarih alanına duyduğu ilgiyle de tanınmaktadır. Prof. Dr. Ali Kurt’un ilk yazısı, 1972 yılında Aziziye Postası gazetesinde yayımlanmıştır. Daha sonraki yıllarda İstanbul’da yayınlanan bazı gazete ve dergilerde de yazı ve şiirleri çıkan Prof. Dr. Ali Kurt, 1988’den sonra Erzurum’da çıkan yerel gazetelerde düzenli yazılar yazmıştır.
Erzurum Tarih Derneği Başkanlığı, Erzurum Verem Savaş Derneği İkinci Başkanlığı gibi sosyal faaliyetleri de bulunan Prof. Dr. Ali Kurt, halen Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde FDB. Felsefe Tarihi bilim dalında Doktora çalışmalarına devam etmektedir. Bunların yanında Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Ön Lisans Programı ile aynı üniversitenin İktisat Bölümü’nü (Fakülte) bitirdi. Şu anda Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Lisans okuyor. Orta derecede İngilizce, az miktarda da Rusça ve Almanca dillerini bilmektedir.
Prof. Dr. Ali Kurt’un çeşitli yayınevlerinde yayınlanmış kitapları şunlardır:
Yakın Geçmiş Anıları, Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2017.
Erzurum’da On Yıl ÖnceMakaleler, Zafer Yayınevi, Erzurum, 2017.
Erzurum Kronolojisi (Yirminci Yüzyıl), Bilge Kültür Sanat Yayınevi, İstanbul, 2018.
Erzurumlu Şiir Yazanlarla Sohbetler, Zafer Yayınevi, Erzurum, 2018.
Yayına hazır kitapları
Erzurum Sinema Tarihi, Erzurum Sağlık Tarihi, Pulur Köy Enstitüsü, Erzurum Numune Hastanesi Tarihi, 1931 Yılında Erzurum ve Son İki Yüz Yıl Erzurum’u Üzerine Yazılar.
Ortak Kitaplar
Rüştü Mızrak Şiir Defteri (Şenol Mızrak, İsmail Bingöl ve Ömer Özden ile birlikte hazırlanmıştır), Arı Sanat Yayınevi, İstanbul, 2017.
Erzurum’da Gizli Kalan Cinis Köyü Mezar Taşları (Prof. Dr. Ömer Özden, Prof. Dr. Osman Elmalı, İsmail Bingöl ve Yrd. Doç Dr. Yusuf Bilen ile birlikte hazırlanmıştır), Atatürk Üniversitesi Yayınları, Erzurum, 2017.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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