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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzgün market 21’inci şubesini törenle açtı

İHA

Düzgün market 21’inci şubesini törenle açtı

Düzgün Marketler Grubu, marketler zincirine yeni bir halka daha ekledi.
Erzurum’da birçok noktada hizmet veren Düzgün Market hizmetlerine açtıkları yeni şubeyle bir yenisini daha kattı. Yıldızkent TOKİ’lerde ikinci şubesini açan Düzgün Market böylelikle şube sayısını 21’e yükseltmiş oldu.
“Kaliteli Hizmet Sunma İddiamız Var”
Açılışta konuşan Düzgün Marketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı İskender Düzgün, Erzurum’a verdikleri hizmetten gurur duyduklarını ifade ederek, “Yeni bir şubeyi daha müşterilerimizle buluşturmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz. Halkımıza hizmeti bir şeref olarak görüyoruz. 470 personelimiz ve 21 şubemizle hizmet vermekteyiz. Şehrin olmadığımız yerlerine ise en kısa sürede ulaşmayı temenni ediyoruz. Büyümek, hizmet vermek zor bir şey ama bunu sizlerle başaracağız. Vatandaşımız Düzgün Marketi her yerde görmek istiyor. Bizlerin kaliteli hizmet sunma iddiası var ve bu iddiayı da uygulayan bir marketiz. Düzgün marketin tüm şubelerinde kaliteli, uygun ve iyi bir hizmeti vatandaşla buluşturuyoruz. Müşterimizin bizi tercih etmesi elbette büyümemize sebep oluyor inşallah bu başarımızı diğer şubelerle artırır ve personel sayımızı artırırız. Marketçilik zor bir sektör. Çünkü rekabet, ekonomik sebepler, yatırım gibi birçok unsur var. Biz eğer bir şeyleri başarabiliyorsak ne mutlu bize. Bu özel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz.” dedi.
“Halkımıza Hizmet İçin Varız “
Türkiye Perakendeciler Federasyonu Genel Başkanı Ömer Düzgün ise, “Yirmi birinci şubemizi açtığımız bugünde Erzurum’da yerel bir market zinciri olarak halkımıza hizmet etmeye devam ediyoruz. Tüm Türkiye’de hem de Erzurum’da yerelde hizmet eden zincirlerin çoğalması taraftarıyım. Bizlerde bu yönde çalışmalarımızı yapıyor ve bize ihtiyaç duyulan noktalarda hizmete devam ediyoruz. Bugün açılışımızda da vatandaşların talep ettiği özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde indirimlerimiz mevcut. Bizler halkımıza hizmet için varız ve hem devletimizin hem de vatandaşımızın yanındayız. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemlerde para kazanmaktan ziyade ürünlerin çoğunu maliyetine satarak halkımızın da bütçesine katkıda bulunuyoruz. Doğru olanın bu olduğuna inanıyor ve ona göre davranıyoruz.” diye konuştu.
Açılışın ardından kurban kesimi ve duaların yapıldığı markete Erzurumlu vatandaşların ilgisi ise yoğundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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