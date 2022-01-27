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63 yavru köpek son anda ölümden kurtarıldı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı

İHA

63 yavru köpek son anda ölümden kurtarıldı Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Erzurum-Çat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, ErzurumÇat Karayolu’nda donmak üzere olan 63 yavru köpeği son anda ölümden kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'ne gelen bir ihbarı değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekipleri, donmak üzere olan yavru köpekleri kurtarmak üzere olay mahalline sevk edildi.
ErzurumÇat Karayolu üzerinde yavru köpekleri bulan ekipler, anında müdahale ederek soğuktan titreyen hayvanları barınakta tedavi altına aldı. Ekipler, yavru köpeklere mama takviyesinde de bulundu.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Çağrı Merkezimize gelen görüntülü video ihbarını anında değerlendirdik. Ekiplerimiz olay mahalline vardığında başıboş bir vaziyette olan 63 yavru köpeği veterinerler eşliğinde Hayvan Barınağı'mıza ulaştırdı. Şuan tedavi ve bakımları sürüyor. Büyükşehir Belediyemizin Hayvan Barınağı ekiplerine, veteriner hekimlerimize ve mesai arkadaşlarıma gösterdikleri yakın ilgi ve özveriden ötürü çok teşekkür ediyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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