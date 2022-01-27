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ETÜ ile Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği köprüsü kuruldu

İHA

ETÜ ile Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü arasında iş birliği köprüsü kuruldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal ile bir görüşme gerçekleştirerek her iki kurum arasında yapılabilecek iş birlikleri hakkında fikir alışverişinde bulundu.
ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve beraberindeki heyet, Doğu Anadolu Bölgesinde tarımsal üretim potansiyelini artırmak ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu güvenilir gıda üretimine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’nü ziyaret ederek Enstitü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal ile bir araya geldi.
İki kurum arasında yapılabilecek iş birliklerinin değerlendirildiği görüşmede Müdür Şerafettin Çakal, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsünün yürütmekte olduğu yerli ve milli tohum ıslah çalışmaları hakkında ETÜ heyetine bilgi verdi. Müdürlükte yapılan görüşmenin ardından Soğuğa Dayanıklılık Test Merkezi ile Toprak ve Bitki Besleme Laboratuvarlarına geçen heyet burada çeşitli incelemelerde bulundu.
Görüşmenin oldukça verimli geçtiğini ifade eden Rektör Bülent Çakmak, “Erzurum ve bölgesinin kalkınmasına katkı sunmak amacıyla gerek sanayimizle gerekse de kamu kurum ve kuruluşlarımızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz. ETÜ’nün gelişmiş laboratuvar imkânları ve alt yapısını yalnızca öğrencilerimizin kullanımına değil aynı zamanda sosyal, çevresel ve beşeri sorunlara çözüm üretebilecek her türlü kuruma sunuyoruz. Bu vesileyle Doğu Anadolu Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Dr. Şerafettin Çakal’a ve çalışma ekibine ülke tarımına yapmış olduğu katkılardan ötürü teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

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