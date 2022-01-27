Erzurum’da mezrada çığ düştü, 2 kişi çığ altında kaldı

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Erzurum’un Horasan ilçesinde ki Çayanyurdu mezrasında 2 kişinin üzerine çığ düştü. Ekipler olay yerine sevk edildi.

Alınan bilgilere göre, Horasan Kadıcelal Mahallesine bağlı Çayanyurdu mezrasında iki kişinin üzerine çığ düştü. Erzurum merkezden çok sayıda AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.

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