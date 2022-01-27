Horasan'da çığ düştü; 2 kişi kar altında kaldı (4)

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6 KİŞİLİK AKİP KARÜSTÜ ARAÇLA GİTTİ

Çayanyurdu mezrasında saat 15.00'te meydana gelen çığdan sonra Erzurum'dan hareket eden 3 AFAD ekibi ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait paletli karüstü araç Horasan'ın Kadıcelal Mahallesi'ne ulaştı. Paletli karüstü araçla 6 kişilik AFAD ekibi, çığ bölgesine hareket ederken, jandarma ve diğer arama kurtarma ekipleri, iş makinelerinin öncülüğünde bölgeye hareket etti. İş makineleri yer yer 1 metreye ulaşan karı temizleyerek yolu açarken, ekipler de onları takip ediyor.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)-

2022-01-27 18:08:39



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