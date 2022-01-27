Horasan'da çığ düştü; kar altında kalan 2 kişi öldü (5)

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ÇIĞ ALTINDA KALAN 2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait paletli karüstü aracıyla çığ bölgesine ulaşan 6 kişilik AFAD ekibi vatandaşların da yardımıyla kar altında kalan 2 kişinin bulunması için çalışma başlattı. AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmada yaklaşık 3,5 saat kar altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez ERZURUM, (DHA)-

2022-01-27 18:29:18



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