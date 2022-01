Erzurum’a 3 günde 2 çığ düştü

Erzurum 3 günde 2 kez çığ felaketiyle karşı karşıya kaldı. İspir ilçesinde meydana gelen çığda her hangi bir can kaybı yaşanmazken Horasan ilçesinde su deposunun arızasını tamir etmeye giden 2 kişi dün çığ altında kalarak hayatın kaybetti.

Yurt genelinde 1 haftadır devam eden kar yağışı sonrası Erzurum’da 3 gün arayla iki kez çığ felaketi yaşandı. 24 Ocak tarihinde Erzurumİspir yolu Gölyurt geçişinde şiddetli kar yağışı sonrası meydana gelen çığ, yolu trafiğe kapattı. O sırada yoldan geçen bir aracın bulunmaması faciayı önlerken ekipler kısa sürede yolu açmak için seferber oldu. Karayollarına bağlı ekipler, uzun uğraşlar sonucu yolu trafiğe açmayı başardı.

Dün ise Erzurum’un Horasan ilçesine bağlı Kadıcelal Mahallesi’ndeki bir mezrada çığ düştü. Mezranın su deposunda oluşan arızayı gidermek üzere yola çıkan Abdullah Aktaş (35) ve Cüneyt Aktaş (27) dağdan kopan kar kütlelerinin altında kaldı. Ekiplerin uzun süreli çalışması sonrası her iki kişinin de cansız bedenine ulaşıldı.

3 gün arayla çığ gerçeğiyle yüzleşen Erzurum’da Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü tarafından bir çığ uyarısı daha yapıldı. Bölgede çığ riskine işaret edilerek, 'Bölgemizde yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir' denildi.

