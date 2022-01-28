Erzurum’da üçüncü çığ, 10 araç mahsur kaldı Çığ düşen yolda 5 saat mahsur kalan vatandaşlar: “Çat Belediyesi neredesin?”

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Erzurum ÇatBingöl karayoluna çığ düştü. Sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.

Sabah saat 05.00 sıralarında ÇatBingöl Yedisu karayoluna dağ yamacından kar kütlesi düşerek karayolunu ulaşıma kapadı. Erzurum’da yaşanan üçüncü çığ felaketinde 10 araç ve çok sayıda vatandaş, karayolunda mahsur kaldı. sabah saatlerinden itibaren Çat Belediye yetkilerinden yardım isteyen vatandaşlar, çığ felaketinin yaşandığı yerde kurtarılmayı bekliyor.



“Çat Belediyesi neredesin?”

Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, “5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesini aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz” dediler.

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