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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Eczacılıkta İletişim” çalıştayı düzenlendi

İHA

“Eczacılıkta İletişim” çalıştayı düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası ve Eczacı İşletmeciliği Derneğinin (ECZİDER) katkılarıyla düzenlenen eğitim serisinin 2. çalıştayı çevrim içi (online) olarak gerçekleşti.
Eczacılıkta İletişim adlı çalıştayda kişilerarası iletişimden, empati ve duygusal zekaya değinildiği gibi iletişim becerilerinin arttığı toplumlarda ilaç kullanımı, etik değer gibi önemli alanlarda başarı elde edildiği, dijital ayak izi, dijital alanda itibar ve eczacılar için iletişimin önemi vurgulandı.
Programa; 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven, Eczacı İşletmeciliği Derneği (ECZİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Ulutaş Deniz ile Dr. Öğr. Üyesi Hafize Yuca, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünden Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan, Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık İşletmeciliği Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şencan ile düzenleme kurulu üyeleri, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Eczacılıkta İletişim Birçok Alanda Ele Alındı
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Uzm. Ecz. Abdullah Caner Güven çağımızda iletişimin büyük önem taşıdığını belirterek: “İnsanların sağlık hizmetlerine erişiminin son basamağı gibi görünse de tedavi sürecinin ilk basamağında yer alan eczanelerde sağlıklı iletişimin önemine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Eczacı İşletmeciliği Derneği (ECZİDER) Yönetim Kurulu Başkanı olan Prof. Dr. Gülbin Özçelikay, derneğin kuruluş amacından, imkânlarından ve sağladıkları istihdam olanaklarından bahsederek eczacılık hizmetlerinin sosyal, yönetsel, etik, tarihi ve ekonomik yönlerini geliştirdiklerini söyledi.
Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Hafize Yuca’nın yaptığı oturumda Doç. Dr. Sait Sinan Atılgan Kişilerarası İletişim konulu sunumu çerçevesinde vücut dilinin davranışa etkisini, etkili iletişimin bir hap gibi iş gördüğünü belirterek iletişimde insanları kategorize edilebilmesi gerektiği belirtti. Herkese karşı, çok fazla yapılan empatinin bir rahatsızlık olduğunu vurgulayan Atılgan, etkili iletişimin de her insana karşı yapılamadığını, mükemmeliyetçi olmanın ise empatiye ve etkili iletişime engel olduğunun altını çizdi. Atılgan iletişim sürecindeki tekniklere, stres ile nasıl mücadele edilmesi gerektiğine, duygusal zekâya ve empati kurma sürecine değindi.
Sağlık Okuryazarlığının Artması Yönünde Fikir Birliğine Varıldı
Alanında uzman çok sayıda katılımcının olduğu çalıştaya; Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Şencan Toplum Eczanelerinde İletişim Çemberi sunumunda birçok araştırmayı dile getirerek şunları söyledi: “Sosyal eczacılık çalışmaları gösteriyor ki iletişim becerisi arttığı durumlarda sağlık okuryazarlığı, akıllı ilaç kullanımı, etik değerler alanındaki başarıda artıyor.”
“İletişim, büyük eczacılık ailesinin en çok önem verdiği konulardan biridir” diyen Şencan, tüm dünya eczacılarının 21 tane hedefinin var olduğunu ve bunların her birinin iletişimle ilgili olduğunun altını çizdi. Şencan, Eczacının ilaçlar hakkında bilgi vermek için sağlık okuryazarlığını arttırmaya çalıştığını, İletişim bariyerleri tanımlayıp bunların aşılması gerektiğini, hem kedi adına hem de hasta adına iletişimi devam ettirmek zorunda olduklarını hatırlattı.
Çalıştayın Düzenleme Kurulu Eş Başkanlığını yapan Eczacılık Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Elif Ulutaş Deniz ise Dijital Nezaket konulu sunumunda dijital ayak izi, dijital itibar ve nezaketin sosyal medyada nasıl olması gerektiğini belirterek tüm dünyada internet teknoloji oranına, dijital ayak izine ve yeni medyanın olumlu olumsuz etkisine değinerek, ticari markalama ve siber zorbalığa, nezaket, görgü kurallarına ve bunların önemine, sosyal medyada kaçınması gereken davranışlara, farklı platformların kendine özgü duruşlarına vurgu yaparak medya okuryazarlarının artması gerektiğini ifade etti.
Pandemiyle Birlikte Sağlık Sektörünün Önemi Daha da Ön Plana Çıktı
Atatürk Üniversitesi öncülüğünde devam eden eğitim çalıştayları kapsamında düzenlenen Eczacılıkta İletişim Çalıştayının oldukça verimli geçtiğini belirterek kapanış konuşmasını yapan Dr. Öğr. Deniz, pandemiyle birlikte önemi daha da artan sağlık sektörünün hayati unsurlarından olan Eczacılık alanına yönelik böylesine önemli bir programın düzenlenmesinde desteği olan başka Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı olmak üzere tüm düzenleme kurulu üyeleri ile katılımcılara teşekkür ederek, çalıştay çıktılarının sektöre fayda sağlaması temennisinde bulundu.

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