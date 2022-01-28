Tümgeneral Uzun’dan Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından 20 Araştırma Üniversitesi arasında seçilen Atatürk Üniversitesine tebrik ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun diklerinde bulundu.

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı, kültürel ve bilimsel geleneği, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleri ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesinin bu unvanla gücüne güç kattığını söyledi.

Bulunduğu şehrin yanında, bölgesi ve ülkesi için de önemli bir değere sahip olan Atatürk Üniversitesinin, bilim ve tecrübesiyle tüm kurumlara yol gösterici bir konumda olduğunu belirten Rektör Çomaklı, kurumlar arası ikili iş birlikleri ile yeni projelerde bir araya gelineceğini aktardı.

Atatürk Üniversitesinin şehir için vazgeçilmez bir unsur olduğunu belirten Tümgeneral Uzun ise üniversitenin çalışmalarını yakından takip ettiğini, yetişmiş insan kaynağı konusunda ise önde gelen kurumlardan biri olduğunu dile getirdi.

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