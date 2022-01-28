Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)

TOPRAĞA VERİLDİLER
Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan kuzenler Abdullah ve Cüneyt Aktaş'ın cenazeleri, Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi'ne getirildi. İki kuzen için ikindi namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile yakınları katıldı. Vali Okay Memiş, Cüneyt Aktaş'ın babası Necmettin Aktaş'a taziye dileklerini iletti. Namazın ardından Abdullah ve Cüneyt Aktaş, Abdurrahmangazi Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2022-01-28 16:54:38
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