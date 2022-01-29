Erzurum en fazla coğrafi işaret alan üçüncü il Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum en fazla coğrafi işaret alan üçüncü il Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi

İHA

Erzurum en fazla coğrafi işaret alan üçüncü il Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni için Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi

Erzurum yöresel yemeklerinden Çortutu Pancarı ve Aşmalı Yahni’ye Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi verildi.
Erzurum aldığı coğrafi işaret sayısı bakımından ilk üç il arasında olurken 50 ürünün daha tescil beklediği belirtildi.
Çortutu Pancarı tescillendi
Şalgam turşusu Erzurum ve yöresinde meşhurdur. Şalgamlar, ilk önce daire şeklinde sonra küçük parmak kalınlığında ve boyunda kesilir. Turşu vurmak isteyenler küplere turşu kurar. Turşuya koku vermesi için katmak isteyenler için içine reyhan da katabilir. Turşu olduktan sonra Çortutu pancarı yapılır. Bir miktar şalgam turşusuna, bir ölçek pirinç veya bulgur katılır, ayrıca parça et veya kavurma ile pişirilir. Şalgam turşusuna "çortutu" turşusundan yapılan bu pancara da "çortutu pancarı" denir. Bilhassa kış aylarında yapılan yemek çeşididir.
Palandöken Kadın Kooperatifi lotus yemek çalışanlarından Aslı Çakır ve Günay Hurşit, Erzurum ve yöresine ait çortutu pancarının malzemeleri ve yapımını tarif ettiler.
Çortutu yemeğinde kullanılacak malzemeler ise 6 adet Şalgam, 150 gram Kıyma et, 1 adet kuru soğan, 2 diş sarımsak, 2 yemek kaşığı salça, Zeytin yağ veya tereyağı, Tuz, Karabiber ve Reyhan.
Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Erzurum’un ana yemekleri arasında yerini alan ve tescil edilen çortutu (şalgam) pancarı yapımı ve tescillenmesi hakkında şu bilgileri verdi: “Erzurum ve yöresine ait yöresel olarak adlandırılan çok özel ve yerel bir yemek çeşidi çortutu (şalgam) yemeğini sizlere tanıtacağım. Eski ve yerel Erzurum ağzı ile çortutu bir pancar çeşididir. Yemek çeşididir. Çortutu pancarı ana ham maddesi şalgamdır. Şalgam hepinizin bildiği gibi turpgillerdendir, bezımsı bir sebzedir, bu sebze belki çok yerde bulunmaz. Erzurum’da derler ki bir takım hastalıkları olanlar için hiç şalgam yemedin mi, ya da hiç şalgam tarlasının yanından da mı geçmedin, ya da kokusunu da mı almadın. Şalgamları yazdan salamura şeklinde ince ince kıyılır, hatta bunun turşusu da yapılır, bunun yemeği de yapılır, bir kış yemeğidir. Yapımı çok kolaydır. Ama yemesi de bir o kadar tatlıdır, bir yiyen bir daha yemek ister. Özellikle bu malzemeleri her kes temin eder ve yapabilir. Bu mutfaklarda yerini alan bir yemek oldu. Çortutu pancarının geçtiğimiz hafta tescilini yani coğrafi işaret belgesini almış bulunuyoruz. Bu sayede hem Türk hem de dünya mutfağına armağan etmiş olduk. Bu farklı tadı mutlaka tatmanızı tavsiye ederiz. Eminim ki bir yiyen bir daha yemek isteyecektir. Erzurum’da çok sık yapılır. Erzurumlu hanımlar bunu sıkça yapar.”
Erzurum’un tescilli aşmalı yahnisi yapılışı
Önce aşmalar kuru (kayısılar) soğuk su ile yıkanır. Yumuşak olsun diye, Bir tencereye 2 yemek kaşığı tereyağı konulur, küçük boyutta kuru soğanlar konulur, kavrulur. Etler de konularak birlikte kavrulur, Salçayı da ekleyip birkaç defa çevirdikten sonra su ilave edilir. Tuzu ve biberleri de konularak etler yumuşayana kadar kaynatılır. Sonra aşmalar da konulur ve kısık ateşte pişirilir. Damak tadına göre yemeğinizin ekşi olmasını istiyorsanız ekşi aşma, tatlı istiyorsanız tatlı aşma kullanılır.
Erzurum Kültür Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Yerel lezzetlerimizden haklı bir yere de sahip olan aşmalı yahni yemeğini tanıyıp tanıtacağız. Aşmalı yahni adından da anlaşılacağı gibi yerel bir yemektir. Tamamen natürel, tamamen doğal ve yerel, özgün bir yemek çeşididir. Aşmalı yahni Erzurum’a has bir yemek çeşididir. Kış yemeğidir. Erzurum’un ana yemekleri arasına girer. Aşmalı yahninin malzemeleri yaz aylarından hazırlanır, malzemeleri yaz ayında kurutulan ekşi veya tatlı kayısıların, pişirilmeden önce ılık suda ıslatılarak yumuşatılması ile hazırlanan bir yemek çeşididir. Erzurum’da da bu yemekleri tescil ettirdik. Türk Patent Kurulunda 19 çeşit yerel ürünümüz bulunmaktadır. Bu yemek ve tatlıların birçoğu özgün yemek grubunda yer alır. Su böreği gibi, cağ kebabı gibi, mantı gibi, bunların arasına şimdi de aşmalı yahni tescillendi. Aşma dediğimiz kurutulmuş kayısılardır. Bu yemeğin içerisine arpacık soğanı, haşlanmış dana eti ile bütünleşen bir yemek çeşididir. Son derece besini olan yemek çeşidi, tamamen doğaldır. Kış yemeği arasında yer alır. Damak tadına hitap eder. Yerli ve yabancı turistlere hitap etmenin onurunu yaşıyoruz. Bu yemeği bilmeyenlere tarifi verdiğimiz gibi kendileri yapıp farklı bir damak tadı ile yemek yeşim olurlar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Doğuya sevk edilen sebze ve meyvelerde don yaşandı
YEREL HABERLER Doğuya sevk edilen sebze ve meyvelerde don yaşandı
Yaban keçisi avlayan kişiye 60 bin lira ceza
YEREL HABERLER Yaban keçisi avlayan kişiye 60 bin lira ceza
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi (2)
YEREL HABERLER Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a ...
Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi görüntülendi
YEREL HABERLER Oltu Çayı'nda yiyecek arayan su samuru ailesi ...
Spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Spor kulüplerine malzeme desteği
Kaçak avcılar jandarmadan kaçamadı
YEREL HABERLER Kaçak avcılar jandarmadan kaçamadı
Çığ altında hayatını kaybeden amca çocukları son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Çığ altında hayatını kaybeden amca çocukları son ...
Çat’ta çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan vatandaşlar Büyükşehir belediyesi ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Çat’ta çığ düşmesi sonucu yolda mahsur kalan ...
Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden şaka gibi dava
YEREL HABERLER Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğrencilerinden şaka ...
Tümgeneral Uzun’dan Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti
YEREL HABERLER Tümgeneral Uzun’dan Rektör Çomaklı’ya tebrik ziyareti
Kar Taşlıçayır’da görsel şölen oluşturdu Adam boyu yağan karı temizleyen köylüler kar yağışının devamı için dua etti
YEREL HABERLER Kar Taşlıçayır’da görsel şölen oluşturdu Adam boyu ...
“Eczacılıkta İletişim” çalıştayı düzenlendi
YEREL HABERLER “Eczacılıkta İletişim” çalıştayı düzenlendi
Erzurum’da üçüncü çığ, 10 araç mahsur kaldı Çığ düşen yolda 5 saat mahsur kalan vatandaşlar: “Çat Belediyesi neredesin?”
YEREL HABERLER Erzurum’da üçüncü çığ, 10 araç mahsur kaldı Çığ düşen ...
'Uçan Türk' Arda, örnek oldu
YEREL HABERLER 'Uçan Türk' Arda, örnek oldu
Erzurum’a 3 günde 2 çığ düştü
YEREL HABERLER Erzurum’a 3 günde 2 çığ düştü
Erzurum’da yapılan çığ uyarısı sonrası yüksek kesimlerde tipi etkili oluyor
YEREL HABERLER Erzurum’da yapılan çığ uyarısı sonrası yüksek ...
Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a getirildi
YEREL HABERLER Çığda ölen kuzenlerin cenazeleri, Adli Tıp'a ...
(ÖZEL) 'Uçan Türk' Arda, örnek oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Uçan Türk' Arda, örnek oldu
(ÖZEL) 'Uçan Türk' Arda, örnek oldu
YEREL HABERLER (ÖZEL) 'Uçan Türk' Arda, örnek oldu
İtfaiyecinin canı pahasına kurtardığı Afgan aileden kötü haber geldi
YEREL HABERLER İtfaiyecinin canı pahasına kurtardığı Afgan aileden ...
Sobada ayaklarını ısıtırken kendini yaktı
YEREL HABERLER Sobada ayaklarını ısıtırken kendini yaktı
Erzurumlu Minik hafızlar, İdlib’deki kardeşlerini unutmadı
YEREL HABERLER Erzurumlu Minik hafızlar, İdlib’deki kardeşlerini ...
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖKAK kalite güvencesi etiketi almaya hak kazandı
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Enstitüsü, YÖKAK kalite güvencesi ...
Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Hurdacılar Sitesi Derneğinden Başkan Sekmen'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.