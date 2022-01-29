Afrikalı öğrencilerin Palandöken'de kızak keyfi

Turgay İPEK/ ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin çeşitli üniversitelerinde okuyan ve vakfın davetiyle Erzurum'a gelen Afrikalı öğrenciler, Palandöken Kayak Merkezi'nde kızaklarla kayıp kar keyfi yaptı.
Okulların yarıyıl tatiline girmesi ile birlikte Palandöken Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerle doldu. En uzunu 14 kilometre olmak üzere 44 pisti bulunan ve aynı anda 20 bin kişinin kayak yapabildiği Palandöken'de tatilciler, ışıklandırılmış pistlerde gece de kayak yapabiliyor. Kayak ve snowboard yapmayı bilmeyenler ise acemi pistinde kızaklarla tatilin keyfini çıkarıyor.
Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinde öğrenim gören 15 Afrikalı öğrenci de vakfın daveti üzerine Erzurum'a geldi. Tarihi ve turistik yerlerin gezdirildiği öğrenciler, kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Palandöken'e de getirildi. Karı hayatlarında ilk kez okumak için geldikleri Türkiye'de gördüklerini söyleyen öğrenciler, kızaklarla kayarak eğlendi. Zaman zaman kendi aralarında da yarışan öğrenciler, keyifli vakit geçirdi.
Türkiye'ye Kamerun'dan geldiğini ve Adana'da Çukurova Üniversitesi'nde okuduğunu söyleyen Latif Abdul, "Karı ilk kez 2020 yılında İstanbul'a geldiğimde gördüm. Kızaklarla Palandöken'de çok iyi kayıyoruz hatta trenin vagonları gibi iniş yaptık. Afrika'ya kar yağmasını isterim. Dua ediyorum, ülkem Kamerun'a da kar yağsın" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2022-01-29 09:43:46
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