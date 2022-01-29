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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum patentte 16’ıncı sıraya yükseldi

İHA

TÜRKPATENT 2021 patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı.

Erzurum patentte 16’ıncı sıraya yükseldi

TÜRKPATENT 2021 patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı.
TÜRKPATENT 2021 patent başvurusu iller dağılım sonuçlarını paylaştı. Erzurum’da Aralık ayında 26, 2021 yılında ise 75 patent başvurusu gerçekleştirildi. İl patent başvurusu sayısı yüksekliği bakımından Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında 1’inci sıradaki yerini korurken, Türkiye illeri sıralamasında 18’inci sıradan 16’ıncı sıraya çıktı.
Aralık ayı bölgesel veriler ve Erzurum
TÜRKPATENT Aralık ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre ay içinde, Erzurum’dan 26, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 31, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 33, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 53, Türkiye genelinde ise 2050 başvuru kaydedildi. Erzurum’un aralık ayı bölge patent başvuru payı yüzde 49 oldu
2021 yılı bölgesel sonuçlar ve Erzurum
TÜRKPATENT verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre 2021 döneminde Erzurum’dan 75, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 96, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 118, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 215, Türkiye genelinde ise 8 bin 439 başvuru kaydedildi. Erzurum’un yıllık ölçütte bölge patent başvuru payı yüzde 34,88 olarak kaydedildi.
Erzurum aylık dağılım
Erzurum’dan 2021 düzleminde en fazla sayıda patent başvurusunun gerçekleştiği aylar Nisan, Ekim ve aralık ayları oldu. TÜRKPATENT verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 3, Şubat ayında 5, Mart ayında 2, Nisan ayında 8, Mayıs ayında 5, Haziran ayında 1, Temmuz ayında 4, Ağustos ayında 6, Eylül ayında 4, Ekim ayında 7, Kasımda 4, Aralıkta 26 olmak üzere 75 patent başvurusu yapıldı.
Bölge illeri patent başvuru dağılımı
TÜRKPATENT verilerine göre, 2021 yılında Erzurum’dan 75, Malatya’dan 56, Van’dan 16, Elazığ’dan 14, Erzincan’dan 18, Bitlis’ten 5, Ağrı’dan 5, Bingöl’den 6, Kars’tan 3, Iğdır’dan 14, Muş’tan 2, Tunceli’den 1 patent başvurusu yapıldı. Hakkari ve Ardahan illerinden ise başvuru yapılmadığı açıklandı.
Erzurum iller sıralamasında 16’ıncı
Erzurum iller 2021 yılı Patent Başvuru sayısı yüksekliği sıralamasında 16’ıncı sıraya çaktı. Ülkede patent başvurusunun en yüksek olduğu 20 il: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Kayseri, Antalya, Sakarya, Konya, Gaziantep, Mersin, Eskişehir, Denizli, Adana, Manisa, Erzurum, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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