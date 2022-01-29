Tartıştığı kocasını kalbinden bıçaklayıp, öldürdü (2)

Fatma Girik'in çocuğu var mı?

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TUTUKLANDI

Erzurum'un Pasinler ilçesinde, tartıştığı eşi Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak, öldüren Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirildi. Yüzbey, nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Erzurum / Merkez Oktay POLAT

2022-01-29 17:24:30



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