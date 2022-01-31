Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Tematik Kış Güzel Sanatlar Kampı Erzurum’da başladı.

5 gün sürecek olan Tematik Kış Güzel Sanatlar Kampına Bolu, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Samsun, Sinop, Uşak ve Zonguldak illerinden gelen yaklaşık 150 üniversiteli kız öğrencileri katılıyor.

Kış kampının açılış programına Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı spor şube müdürleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı ve 10 ilden gelen kız öğrenciler katıldı.

Kız Yurdu kampüs içerisindeki toplantı salonunda Tematik Kış Güzel Sanatlar Kampı açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kampta yer alacak aktivitelerle ilgili slayt gösterimi yapıldı.

Erzurum Bar Ekibi gösterinin ardından açılış konuşmasını yapan Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü Recep Ali Er’in selamlarını iletti. Öztürk, “Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği 6’cısının organize edildiği Tematik Kış Kamplarımızdan Güzel Sanatlar Kampımızı 5 gün süre ile Erzurum’da gerçekleştireceğiz. Umarım Erzurum’da 5 gün süre ile güzel vakitler geçirirsiniz. Dostluklar kurup güzel bir kamp geçirirsiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençliğe çok önem veriyor. Sizler geleceğimizin teminatlarısınız. Siz gençlerle daha ileri gitmeği amaçlıyoruz. Siz gençler ülkemiz kalkınmasında önemli roller ve görevler üstleneceksiniz. Bulunduğumuz bu makamları bizlerden sonra sizlere teslim edeceğiz. Sizlerde bu görevi sizlerden sonra gelenlere teslim edeceksiniz” diye konuştu.

Konuşmalardan sonra Neyzen Hakan Öztürk ve Kanun Şükrü Dirik salondaki misafirlere müzik dinletisi yaptılar.

Müzik dinletisinden sonra misafirlere ikramda bulunuldu. Öğleden sonraki etkinlikler Aydın Ergün’ün Hüsni Hat Sanatı icra etmesi, Erzurum Buz Hokeyi Salonunda Buz pateni etkinliklerinin gezdirilmesi, geleneksel sanatlar içerisinde Nuray Öner’in hazırladığı Ebru Sanatının önemi anlatılacak.

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