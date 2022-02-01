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Eksi 30 derecede Hindistan cevizi kabuğunda 25 ton domates üretecekler

İHA

Eksi 30 derecede Hindistan cevizi kabuğunda 25 ton domates üretecekler

Erzurum’da 10 dönüm arazi üzerine kurulan termal serada eksi 30 derecede topraksız ayda 25 ton domates üretimi yapılacak. Hindistan cevizi kabuğuna dikilecek olan domates fideleri 60 derece sıcaklığa ulaşan termal su ile ısıtılacak.
Erzurum Aziziye Belediyesi tarafından 10 dönüm arazi üzerine yapılan termal sera sayesinde Hindistan cevizi kabuğunda domates üretilecek. Yüksek rakıma ve zorlu kış şartlarına dayanıklı yapılan termal sera 60 derece sıcaklıkta su ile içerisine döşenen borularla ısıtılacak.
Aziziye Belediyesi’nin “Termal Destekli Domates Seraları” göz kırpmaya başladı. Tarımsal üretime yepyeni bir boyut kazandıracak olan seralar sayesinde piyasalar Türkiye’nin en yüksek rakımda yetişen ve yine Türkiye’nin en lezzetli Erzurum domatesiyle tanışmış olacak. Aziziye Belediyesi’nin ilçede katma değer üretimine yönelik yatırımları arasında bulunan söz konusu proje, jeotermal enerji kullanımının yanı sıra biyokütlesel atıkların bertaraf edilerek enerjiye dönüştürülmesini de sağlayacak.

“25 ton domates üretmeyi hedefliyoruz”
Şubat ayı içerisinde üretime başlanacak olan termal serada incelemelerde bulunan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, aylık 25 ton üretim yapmayı hedeflediklerini ifade ederek,” Özellikle Erzurum’un bu havasında üretim yapmak ilk amacımızdır. Artık seramız son şeklini almak üzere, yaklaşık 10 dönüm arazi üzerine kuruldu. Bundan sonraki süreçte artık üretime başlayacağız. Burada ayda yaklaşık 25 ton civarında domates üretmek. Yılda yaklaşık 300 ton domates üretip Erzurum ekonomisine katkı sağlamak istiyoruz. Erzurum’da termal enerji ile çalışan her hangi bir sera bulunmuyor. Bizim amacımız bu yatırımla bu işin olabilirliğini diğer yatırımcılara ve çiftçilere gösterebilmek. Bundan sonraki süreç içerisinde yeni yatırımcılara olanaklar sağlamak istiyoruz. Tarımsal üretim çok önemli bizde termal enerjiden faydalanarak bu üretimi gerçekleştireceğiz” dedi.

“Eksi 30 derecede üretim yapacağız”
Orhan eksi 30 derecede dahi sorunsuz üretim yapacaklarını kaydederek“ İşin uzmanı değilim ama işin uzmanlarından elde ettiğimiz bilgiler sayesinde yüksek rakımda üretilen ürünlerin hem lezzet açısından hem de verim açısından çok daha iyi olduğudur. Şuan bulunduğumuz nokta 2 bin rakımın üzerinde ve üretimi burada yapacağız. Eksi 25 veya 30 dereceleri gören hava koşullarına sahip bir şehirdeyiz. Şuanda o derecelere yakın bir hava sıcaklığı var. Hava koşullarından minimum derece etkilenecek bir sera oluşturduk” ifadelerini kullandı.

“Üretime başlıyoruz”
Termal seranın yapımının tamamlandığını yakın tarihte üretime başlayacaklarını duyuran Orhan, “Seramız üretime hazır aşamaya geldi. Üretime başlamak üzereyiz. Topraksız bir tarım yapacağız. Yakın zamanda ekim işlemine başlayacağız. Yaklaşık 1 ay içerisinde ürünleri almaya başlayacağız” açıklamalarında bulundu.

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