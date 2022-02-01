Prof. Dr. Konukçu, arşivini ve günlüklerini şehir arşivine bağışlamıştı

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, tarihçi Prof. Dr. Enver Konukçu’nun vefatından bir süre önce, yılların birikimi olan arşivini ve yaklaşık 60 ciltten oluşan günlüklerini Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Erzurum Şehir Arşivi’ne bağışladığını söyledi.

Çok sayıda toplu mezarı ortaya çıkardı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Enver Konukçu’nun Erzurum’da bulunduğu süre içinde bölgeye ilişkin çok sayıda kitap ve makale yayımladığını belirterek, “Bunlar arasında “Selçuklulardan Cumhuriyete Erzurum” ve “Mustafa Kemal Atatürk Döneminde Erzurum” isimli kıymetli eserler vardır. Konukçu ayrıca Türkiye’nin çeşitli vilayetleri ve şahsiyetleri hakkında önemli eserler kaleme aldı. Kıymetli tarihçi ayrıca, Ermeni çetelerinin doğu vilayetlerinde yaptıkları katliamın kanıtı olan pek çok toplu mezarı ortaya çıkardı” diye konuştu.

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Prof. Dr. Enver Konukçu’nun vefatından bir süre önce, yılların birikimi olan arşivini ve yaklaşık 60 ciltten oluşan günlüklerini Erzurum Teknik Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan Erzurum Şehir Arşivi’ne bağışladığını açıkladı.

Büyük tarihçi Prof. Dr. Enver Konukçu vefat etti

1944’te Bolu’da dünyaya gelen Enver Konukçu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nü tamamladıktan sonra 1968’de Erzurum’a geldi. Burada, Atatürk Üniversitesi bünyesinde 43 yıl hizmet ederek 2011’de emekliye ayrıldı. Ardından Aydın’a yerleşen Konukçu, 31 Ocak 2022’de 78 yaşında vefat etti.

Konukçu’nun cenazesi, Aydın Kemer Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı’nda defnedildi.

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