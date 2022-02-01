BB Erzurumspor’da Yücel İldiz dönemi

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor daha önce prensip anlaşmasına varılan Teknik Direktör Yücel İldiz ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni Teknik Direktörü Yücel İldiz oldu. Kulüp tesislerinde, Başkan Ömer Düzgün’ün katıldığı imza töreniyle deneyimli Teknik Direktör Yücel İldiz sözleşme imzaladı. Yarım sezonluk imzalanan sözleşmenin ardından İldiz antrenmana katılarak takımın başındaki yerini alacak.

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